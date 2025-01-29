В очередном поединке регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» Алексея Протаса на выезде обыграл «Калгари» Егора Шаранговича с результатом 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нападающий победителей отметился заброшенной шайбой на 58 минуте и тем самым продлил свою результативную серию до пяти матчей, в которых набрал 6 баллов. Всего Протас провел на льду без малого 18 минут, исполнил 3 броска в створ ворот и завершил матч с полезностью «+2». По этому показателю он делит первое место во всей лиге. В сезоне у воспитанника витебской школы 42 очка в 50 матчах. Что касается Егора Шаранговича, то он результативными баллами не отметился. Со старта сезона у белоруса 18 баллов.