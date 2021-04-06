«Сегодня у нас праздник». Сборная Беларуси по мини-футболу разгромила сборную Израиля

Новости Беларуси. Форменный разгром учинила сборная Беларуси по мини-футболу команде Израиля в рамках квалификационного матча к чемпионату Европы-2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни подарили зрителям голевое пиршество, отправив в ворота соперника почти полтора десятка безответных мячей. Первый результативный удар случился только на седьмой минуте. А затем, что называется, пошло-поехало. Цифры на табло менялись едва ли не каждую минуту. А финальная сирена зафиксировала наше сверхпревосходство – 14:0. Особенно расстарался Селюк: на его счету хет-трик. По дублю оформили Крыкун, Жигалко и Лось.

Александр Савинцев, главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу:

Успех в настрое парней. Мы уже соскучились по победам: три поражения подряд. Поэтому дополнительная была мотивация. Действительно, для нашего поколения футболистов, возможно, это один из последних отборов, поэтому они хотят выйти на финал Евро. Спасибо говорю парням, спасибо зрителям за поддержку. Сегодня у нас праздник, можно так сказать.