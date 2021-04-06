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Георгий Кондратьев назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Беларуси по футболу

06 апреля 2021 14:07
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Новости Беларуси. Георгий Кондратьев стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Такое решение было принято 6 апреля по итогу встречи специалиста с руководством Белорусской федерации футбола.

Георгий Кондратьев назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Беларуси по футболу-1

Коуч будет у руля сборной в ближайших товарищеских матчах с командами Азербайджана и Сьерра-Леоне.

Для Кондратьева это уже второе назначение на должность главного тренера сборной. Ранее он находился на этой должности в период с 2012 по 2014 годы.

Георгий Кондратьев назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Беларуси по футболу-4

Также под его началом молодежная сборная страны в 2011-м взяла медали чемпионата Европы U-21 и вышла на Олимпийские игры – 2012.

# Футбол Беларуси # Георгий Кондратьев # Фотофакт

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