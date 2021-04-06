Георгий Кондратьев назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Беларуси по футболу

Такое решение было принято 6 апреля по итогу встречи специалиста с руководством Белорусской федерации футбола.

Новости Беларуси. Георгий Кондратьев стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Коуч будет у руля сборной в ближайших товарищеских матчах с командами Азербайджана и Сьерра-Леоне.

Для Кондратьева это уже второе назначение на должность главного тренера сборной. Ранее он находился на этой должности в период с 2012 по 2014 годы.