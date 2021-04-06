«Покажем свою боевую игру». В Гомеле проходит третий матч финала ЧБ по хоккею

Новости Беларуси. В Гомеле проходит третий матч финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею между местным клубом и минской «Юностью», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В гомельском ледовом дворце Наталья Федорцова.
Новости Беларуси. В Гомеле проходит третий матч финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею между местным клубом и минской «Юностью», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В гомельском ледовом дворце Наталья Федорцова.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Трибуны ледового дворца в Гомеле заполнены до отказа, есть люди даже на третьем этаже, которые смотрят за хоккеем стоя. Это неудивительно, ведь местная команда впервые за 12 лет вышла в финал и привезла действующего чемпиона страны на стадии плей-офф. К сожалению, местных болельщиков команда Стася не радует: они проиграли два выездных матча. Первый со счетом 0:3, второй со счетом 1:5. И, к сожалению, по тем первым двум встречам сложно выделить какой-то компонент, за счет которого команда может переломить эту серию.
Местные болельщики, родные трибуны – то, что может стать сегодня ключевым фактором к победе «рысей». Третий матч не решающий в серии до четырех побед, но во многом определяющий, ведь если счет сегодня станет 3:0 в пользу «Юности», то столичной команде останется сделать только один шаг до очередного чемпионства. Нужно отметить, что минчане заряжены на победу максимально.
Дмитрий Карпиков, тренер ХК «Юность-Минск»:
Покажем свою боевую игру. Ждем от соперника активных действий, поэтому больше, наверное, сконцентрируемся на обороне. Думаю, что соперник побежит при своих болельщиках. Постараемся дать им бой. Выиграет тот, кто сделает меньше ошибок. У кого будет больше желания, тот и победит.