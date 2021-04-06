«Покажем свою боевую игру». В Гомеле проходит третий матч финала ЧБ по хоккею

Новости Беларуси. В Гомеле проходит третий матч финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею между местным клубом и минской «Юностью», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В гомельском ледовом дворце Наталья Федорцова.

Наталья Федорцова, корреспондент:

Трибуны ледового дворца в Гомеле заполнены до отказа, есть люди даже на третьем этаже, которые смотрят за хоккеем стоя. Это неудивительно, ведь местная команда впервые за 12 лет вышла в финал и привезла действующего чемпиона страны на стадии плей-офф. К сожалению, местных болельщиков команда Стася не радует: они проиграли два выездных матча. Первый со счетом 0:3, второй со счетом 1:5. И, к сожалению, по тем первым двум встречам сложно выделить какой-то компонент, за счет которого команда может переломить эту серию.

Местные болельщики, родные трибуны – то, что может стать сегодня ключевым фактором к победе «рысей». Третий матч не решающий в серии до четырех побед, но во многом определяющий, ведь если счет сегодня станет 3:0 в пользу «Юности», то столичной команде останется сделать только один шаг до очередного чемпионства. Нужно отметить, что минчане заряжены на победу максимально.