ЧБ по хоккею. Солигорский «Шахтёр» обыграл «Витебск». Всухую

«Шахтер» на своем льду принимал «Витебск». Первый матч выдался довольно упорным и остался за горняками. Болельщики ожидали подобного и от второй дуэли. Счет открыли хозяева уже на 49-ой секунде встречи. Ближе к экватору противостояния солигорчане удвоили отрыв. И перед заключительным отрезком матча имели достаточно комфортное преимущество в две шайбы.

Так же 11 марта «Юность» на своем льду принимала «Химик». Итоговые результаты матчей перед вами: