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ЧБ по хоккею. Солигорский «Шахтёр» обыграл «Витебск». Всухую

11 марта 2022 19:25
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Новости Беларуси. В национальном хоккейном чемпионате продолжается четвертьфинальная серия плей-офф, сообщили в программе «СТВ-спорт». 11 марта прошли повторные поединки.

ЧБ по хоккею. Солигорский «Шахтёр» обыграл «Витебск». Всухую-1

«Шахтер» на своем льду принимал «Витебск». Первый матч выдался довольно упорным и остался за горняками. Болельщики ожидали подобного и от второй дуэли. Счет открыли хозяева уже на 49-ой секунде встречи. Ближе к экватору противостояния солигорчане удвоили отрыв. И перед заключительным отрезком матча имели достаточно комфортное преимущество в две шайбы.

Так же 11 марта «Юность» на своем льду принимала «Химик». Итоговые результаты матчей перед вами:

«Шахтер – Витебск» – 4:0, «Юность – Химик» – 0:2.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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