Счёт открыли на первой минуте. Сборные Беларуси и Германии по хоккею провели товарищеский матч

Новости Беларуси. 4:1. Сборная Беларуси по хоккею победила команду Германии в первом товарищеском матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы дважды забросили в первом периоде и столько же – в заключительном.

Причем счет был открыт на первой минуте. Спринтером оказался Герман Нестеров. В середине отрезка Дмитрий Знахаренко удвоил наше превосходство. Постепенно хозяева льда пришли в себя и игру выровняли. Но долгое время ничего путного сделать не могли. И только под занавес второй 20-минутки получилось интригу возродить – 1:2. Но последнее слово осталось за подопечными Михаила Захарова. Паре и Усов поразили пустые ворота.

8 мая сборные схлестнутся вновь.