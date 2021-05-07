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Счёт открыли на первой минуте. Сборные Беларуси и Германии по хоккею провели товарищеский матч

07 мая 2021 21:49
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Новости Беларуси. 4:1. Сборная Беларуси по хоккею победила команду Германии в первом товарищеском матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы дважды забросили в первом периоде и столько же – в заключительном.

Счёт открыли на первой минуте. Сборные Беларуси и Германии по хоккею провели товарищеский матч-1

Причем счет был открыт на первой минуте. Спринтером оказался Герман Нестеров. В середине отрезка Дмитрий Знахаренко удвоил наше превосходство. Постепенно хозяева льда пришли в себя и игру выровняли. Но долгое время ничего путного сделать не могли. И только под занавес второй 20-минутки получилось интригу возродить – 1:2. Но последнее слово осталось за подопечными Михаила Захарова. Паре и Усов поразили пустые ворота.

8 мая сборные схлестнутся вновь.

# Хоккей Беларуси # Михаил Захаров # Франсис Паре # Дмитрий Захаренко # Герман Нестеров # Илья Усов # Фотофакт

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