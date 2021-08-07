«Счастливы, что всё получилось». Женская байдарка-четвёрка выиграла серебро на ОИ в Токио
Новости Беларуси. 7 августа женская байдарка-четверка заняла второе место в финальном заезде олимпийской регаты на дистанции 500 метров.
Победительницами стали Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок. Спортсменки преодолели дистанцию за 1 минуту 36,073 секунды. Первое место с небольшим отрывом заняли венгерки – 1 минута 35,073 секунды. Бронза досталась байдарочницам из Польши – 1 минута 36,445 секунды.
Слова белорусских серебряных призерок приводит НОК Беларуси.
«Для нас и всей нашей гребли очень значимая награда! Счастливы, что все получилось, счастливы конкурировать с такими сильными командами. Хотя не обходится без удачи, и сегодня в Токио она была с нами. Всем спасибо!» – сказала Ольга Худенко.
«Если сравнивать медали в Рио и Токио – разница ощутимая. В Бразилии третьи, в Японии – вторые. Между этими двумя стартами прошло целых пять лет. Всеми проделан титанический труд. А до Парижа уже не так и далеко. Кто знает, может и удастся подняться еще на одну ступеньку выше», – отметила Марина Литвинчук.
«Перед сегодняшними стартами наши молодежные команды устроили нам такую поддержку. Спасибо вам, родные! Мы старались сегодня в Токио и для вас!» – поблагодарила Надежда Попок.
«Нам необходимо было проверить себя, всю нашу четверку. Здесь в Токио Марина и Оля уже стартовали, поддерживали их. В «четверке» старались делать свою любимую работу, как мы это умеем. Ни серьезного волнения, ничего такого не испытывала. Знала нам надо выступить в свою силу, первые 250 метров мы лидировали. Значит, все делали правильно. Серебро очень дорого для нас, а если сравнивать с бронзой в Рио, то здесь в Японии было легче. В Бразилии мы были одни, буквально бились за ту «бронзу». А на канале в Токио – для нас праздник!» – поделилась впечатлениями Маргарита Махнева.
Напомним, для Беларуси это шестая медаль на ОИ в Токио.