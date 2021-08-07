«Счастливы, что всё получилось». Женская байдарка-четвёрка выиграла серебро на ОИ в Токио

Слова белорусских серебряных призерок приводит НОК Беларуси.

«Для нас и всей нашей гребли очень значимая награда! Счастливы, что все получилось, счастливы конкурировать с такими сильными командами. Хотя не обходится без удачи, и сегодня в Токио она была с нами. Всем спасибо!» – сказала Ольга Худенко.

«Если сравнивать медали в Рио и Токио – разница ощутимая. В Бразилии третьи, в Японии – вторые. Между этими двумя стартами прошло целых пять лет. Всеми проделан титанический труд. А до Парижа уже не так и далеко. Кто знает, может и удастся подняться еще на одну ступеньку выше», – отметила Марина Литвинчук.

«Перед сегодняшними стартами наши молодежные команды устроили нам такую поддержку. Спасибо вам, родные! Мы старались сегодня в Токио и для вас!» – поблагодарила Надежда Попок.