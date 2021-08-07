Прямой эфир

«Счастливы, что всё получилось». Женская байдарка-четвёрка выиграла серебро на ОИ в Токио

07 августа 2021 06:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 7 августа женская байдарка-четверка заняла второе место в финальном заезде олимпийской регаты на дистанции 500 метров.

Победительницами стали Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок. Спортсменки преодолели дистанцию за 1 минуту 36,073 секунды. Первое место с небольшим отрывом заняли венгерки – 1 минута 35,073 секунды. Бронза досталась байдарочницам из Польши – 1 минута 36,445 секунды.

«Счастливы, что всё получилось». Женская байдарка-четвёрка выиграла серебро на ОИ в Токио-1

Фото: НОК Беларуси

Слова белорусских серебряных призерок приводит НОК Беларуси.

«Для нас и всей нашей гребли очень значимая награда! Счастливы, что все получилось, счастливы конкурировать с такими сильными командами. Хотя не обходится без удачи, и сегодня в Токио она была с нами. Всем спасибо!» – сказала Ольга Худенко.

«Если сравнивать медали в Рио и Токио – разница ощутимая. В Бразилии третьи, в Японии вторые. Между этими двумя стартами прошло целых пять лет. Всеми проделан титанический труд. А до Парижа уже не так и далеко. Кто знает, может и удастся подняться еще на одну ступеньку выше», – отметила Марина Литвинчук.

«Перед сегодняшними стартами наши молодежные команды устроили нам такую поддержку. Спасибо вам, родные! Мы старались сегодня в Токио и для вас!» – поблагодарила Надежда Попок.

«Счастливы, что всё получилось». Женская байдарка-четвёрка выиграла серебро на ОИ в Токио-4

Фото: НОК Беларуси

«Нам необходимо было проверить себя, всю нашу четверку. Здесь в Токио Марина и Оля уже стартовали, поддерживали их. В «четверке» старались делать свою любимую работу, как мы это умеем. Ни серьезного волнения, ничего такого не испытывала. Знала нам надо выступить в свою силу, первые 250 метров мы лидировали. Значит, все делали правильно. Серебро очень дорого для нас, а если сравнивать с бронзой в Рио, то здесь в Японии было легче. В Бразилии мы были одни, буквально бились за ту «бронзу». А на канале в Токио – для нас праздник!» – поделилась впечатлениями Маргарита Махнева.

Напомним, для Беларуси это шестая медаль на ОИ в Токио.

# Олимпиада 2020 # Ольга Худенко # Марина Литвинчук # Маргарита Махнева # Надежда Попок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси по хоккею на траве сыграет в финале чемпионата Европы
06 августа 2021 22:31

Сборная Беларуси по хоккею на траве сыграет в финале чемпионата Европы

В одном хоккейном матче два победителя. Как прошла игра «Динамо» против «Северстали»
06 августа 2021 22:30

В одном хоккейном матче два победителя. Как прошла игра «Динамо» против «Северстали»

Хоккей. Результаты матчей Кубка Салея 6 августа
06 августа 2021 22:28

Хоккей. Результаты матчей Кубка Салея 6 августа