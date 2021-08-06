Прямой эфир

В одном хоккейном матче два победителя. Как прошла игра «Динамо» против «Северстали»

06 августа 2021 22:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» победило «Северсталь» в товарищеском матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Вернее, исход противостояния невозможен в официальной дуэли, но вполне логичен для спарринга.

В одном хоккейном матче два победителя. Как прошла игра «Динамо» против «Северстали»-1

По истечении 60 минут сильнее были «бело-голубые» 3:2. У нас забрасывали Пинчук, Еременко и Усов. Однако по взаимной договоренности выяснение взаимоотношений продолжилось в овертайме. Там заброшенных шайб не было. А в серии буллитов метче была «Северсталь». Вот и получается, что в одном матче есть два победителя.

# Хоккей Беларуси # Виталий Пинчук # Илья Усов

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккей. Результаты матчей Кубка Салея 6 августа
06 августа 2021 22:28

Хоккей. Результаты матчей Кубка Салея 6 августа

Олимпиада. Как белорусы боролись за медали? Итоги 15-го дня
06 августа 2021 21:26

Олимпиада. Как белорусы боролись за медали? Итоги 15-го дня

Медальный зачёт 15-го дня Олимпиады. Американцы сокращают отставание, а Китай по-прежнему первый
06 августа 2021 21:23

Медальный зачёт 15-го дня Олимпиады. Американцы сокращают отставание, а Китай по-прежнему первый