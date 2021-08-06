В одном хоккейном матче два победителя. Как прошла игра «Динамо» против «Северстали»

По истечении 60 минут сильнее были «бело-голубые» 3:2. У нас забрасывали Пинчук, Еременко и Усов. Однако по взаимной договоренности выяснение взаимоотношений продолжилось в овертайме. Там заброшенных шайб не было. А в серии буллитов метче была «Северсталь». Вот и получается, что в одном матче есть два победителя.