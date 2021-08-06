Хоккей. Результаты матчей Кубка Салея 6 августа

Новости Беларуси. Два матча игрались 6 августа в группе А Кубка Руслана Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем оба они имели и принципиальное значение, и турнирную мотивацию.
Новости Беларуси. Два матча игрались 6 августа в группе А Кубка Руслана Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем оба они имели и принципиальное значение, и турнирную мотивацию.
Больший интерес вызывало противостояние «Бреста» и «Юности». Хоккеисты с берегов Буга проводят турнир на одном дыхании. Причем складывается чувство, что фавориты для них – вовсе не фавориты.
И хотя 6 августа первыми отличились минчане, вскоре хозяева инициативу перехватили. В итоге «Брест» вышел вперед – 2:1. Причем взятия ворот разделили всего две минуты. Ближе к окончанию второго отрезка «Юность» сравняла цифры на табло.
Финальный счет 4:2, результат второго противостояния – 3:5. В субботу, 7 августа, играет группа B.