Хоккей. Результаты матчей Кубка Салея 6 августа

Новости Беларуси. Два матча игрались 6 августа в группе А Кубка Руслана Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем оба они имели и принципиальное значение, и турнирную мотивацию.

Больший интерес вызывало противостояние «Бреста» и «Юности». Хоккеисты с берегов Буга проводят турнир на одном дыхании. Причем складывается чувство, что фавориты для них – вовсе не фавориты.