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Сборная Беларуси по хоккею на траве сыграет в финале чемпионата Европы

06 августа 2021 22:31
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве вышла в титульный матч чемпионата Европы дивизиона B, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке 1/2 наши парни нанесли поражение хозяевам старта, португальцам.

Сборная Беларуси по хоккею на траве сыграет в финале чемпионата Европы-1

Дуэль выдалась на редкость упорной. Каждая из команд имела множество шансов, чтобы забросить. Однако более точными были белорусы. Итоговый счет – 3:2. У нас голы забили Александр Гончаров, Владислав Белоусов и Денис Целуйко.

Финал состоится 7 августа. Время начала – 17:00

# Хоккей Беларуси # Александр Гончаров # Владислав Белоусов # Денис Целуйко # Фотофакт

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