Сборная Беларуси по хоккею на траве сыграет в финале чемпионата Европы

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве вышла в титульный матч чемпионата Европы дивизиона B, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке 1/2 наши парни нанесли поражение хозяевам старта, португальцам.

Дуэль выдалась на редкость упорной. Каждая из команд имела множество шансов, чтобы забросить. Однако более точными были белорусы. Итоговый счет – 3:2. У нас голы забили Александр Гончаров, Владислав Белоусов и Денис Целуйко.