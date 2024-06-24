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247 медалей завоевали белорусы по итогам Игр БРИКС

24 июня 2024 12:37
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247 медалей завоевали белорусы по итогам Игр БРИКС, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Мультиспортивный форум завершился в Казани. На высшую ступень пьедестала земляки поднимались 55 раз.

247 медалей завоевали белорусы по итогам Игр БРИКС-1

Самой титулованной атлеткой стала Марина Литвинчук. В ее активе пять наград. Четырежды лучшими были Владислав Кравец, Илья Шиманович, Алина Змушко и Анастасия Кулешова.

# Спортивные соревнования

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