Евгений Назаревич провёл мастер-класс для школьников в Гродно: «Детки реагируют замечательно»

Настоящий урок выносливости и силы на этот раз прошел в средней школе № 2. Как правильно выполнять рывок и что надо учесть при толчке гири – мастер-класс для юных спортсменов провел многократный чемпион и мировой рекордсмен Евгений Назаревич.

Евгений Назаревич, председатель Международной федерации гиревых видов спорта:

Детки реагируют замечательно в принципе на сам снаряд, на саму гирьку. Они восторженно подходят к выполнению упражнений и с большим удовольствием повторяют то, что я им показываю. С большим увлечением выслушивают мои рассказы. Я думаю, что это значимый вклад в развитие гиревого спорта, в популяризацию физической культуры на территории Республики Беларусь. Потому что мы заботимся о нашем подрастающем поколении, так как это главное наше наследие.