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Евгений Назаревич провёл мастер-класс для школьников в Гродно: «Детки реагируют замечательно»

29 июня 2021 22:34
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Новости Беларуси. «Гири без границ, или Спорт для всех». Гродно принял очередной этап национального проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Назаревич провёл мастер-класс для школьников в Гродно: «Детки реагируют замечательно»-1

Настоящий урок выносливости и силы на этот раз прошел в средней школе № 2. Как правильно выполнять рывок и что надо учесть при толчке гири – мастер-класс для юных спортсменов провел многократный чемпион и мировой рекордсмен Евгений Назаревич.

Евгений Назаревич провёл мастер-класс для школьников в Гродно: «Детки реагируют замечательно»-4

Именитый спортсмен также принял участие в открытии нового музея спортивной славы.

Евгений Назаревич провёл мастер-класс для школьников в Гродно: «Детки реагируют замечательно»-7

Евгений Назаревич, председатель Международной федерации гиревых видов спорта:
Детки реагируют замечательно в принципе на сам снаряд, на саму гирьку. Они восторженно подходят к выполнению упражнений и с большим удовольствием повторяют то, что я им показываю. С большим увлечением выслушивают мои рассказы. Я думаю, что это значимый вклад в развитие гиревого спорта, в популяризацию физической культуры на территории Республики Беларусь. Потому что мы заботимся о нашем подрастающем поколении, так как это главное наше наследие.

Евгений Назаревич провёл мастер-класс для школьников в Гродно: «Детки реагируют замечательно»-10

Проект «Гири без границ, или Спорт для всех» инициирован Президентским спортивным клубом и Международной федерацией гиревых видов спорта. Его планируют продолжать.

# Тяжелая атлетика # Евгений Назаревич # Фотофакт

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