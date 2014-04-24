Сборная США по хоккею на Чемпионате мира 2014

Заокеанская команда неизменно является одним из фаворитов хоккейных баталий, будь то чемпионаты мира или Олимпийские игры. Сборная звездно-полосатых - одна их тех дружин, которая участвовала в международных хоккейных турнирах с самого их начала – с далекого 1920-го года. Уже тогда заокеанские хоккеисты завоевали свои первые медали, правда, только серебряные. А вот первое золото пришло к сборной США в 1933 году, на чемпионате мира, который проходил в Чехословакии.

И пусть хоккей в Америке не самый популярный вид спорта, хоккеисты страны индейцев заставляют громко говорить о себе. Особенно после так называемого «Чуда на льду», когда сборная США, укомплектованная в основном игроками студенческих команд, на пути к золоту Олимпиады, сумела одолеть «красную машину» - казалось бы, непобедимую дружину СССР. Это событие 80-го года до сих пор считается одним из самых ярких и значимых в истории не только хоккея, но и всего американского спорта.

Всего же у звездно-полосатой дружины четыре триумфа – два на Олимпийских играх и также дубль на чемпионатах мира.

Однако бывали и провалы. Не раз сборная Америки оставалась не просто за пределами пьедестала, но и опускалась ниже 10 строчки. Самым громким в этом плане стал чемпионат мира 2010 года, проходивший в Германии. Американцы заняли на нем лишь 13-е место.

Однако укомплектованная игроками лучшей хоккейной лиги мира – НХЛ – сборная США была, есть и будет оставаться одним из главных соискателей золота хоккейных турниров.

Громких фамилий в этой команде хоть отбавляй. В ней есть, и самый ценный игрок зимней Олимпиады 2010 голкипер Райан Миллер, и самый ценный игрок плей-офф последнего розыгрыша Кубка Стенли нападающий Патрик Кейн. К слову, зарплата у этого игрока не столь велика по меркам НХЛ. За этот сезон хоккеист «Чикаго Блэкхоукс» получит 6 с половиной миллионов долларов. По этому показателю он занимает 34-ое место в рейтинге самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ. В первой же тройке - два канадца и другой представитель звездно-полосатых Зак Паризе. 29-летний хоккеист «Миннесоты» за этот сезон заработает 12 миллионов, и это третья строчка рейтинга. К слову, почти каждый второй хоккеист, выступающий в чемпионате Беларуси, такие деньги не заработает и за всю свою карьеру.

Кстати о белорусах. В сборной США на прошлом чемпионате мира засветился Алекс Гальченюк – сын известного белорусского хоккеиста Александра Гальченюка. Да и не просто засветился, а помог своей команде победить россиян, а также именно его буллит стал решающим в поединке американцев и финнов. Однако игрок «Монреаля» белорусом себя не считает, хоть про корни и не забывает, стараясь каждое лето навещать родственников в Минске. Жизнь сложилась так, что этот талантливый парень с американским паспортом и белорусской кровью в этом году может вернуться на родину отца пораньше – уже в мае. Увидит ли наш болельщик Гальченюка младшего и других звезд мирового хоккея из США своими глазами, узнаем уже совсем скоро. Именно звездно-полосатая сборная станет первым соперником белорусов на нашем домашнем чемпионате мира.