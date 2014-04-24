Сборная Словакии по хоккею на Чемпионате мира 2014

Сборную Словакии традиционно принято считать очень сильной, хотя в последние несколько лет на чемпионатах мира ей не всегда удавалось пробиться в плэй-офф. Исключение – турнир 2012-го года, когда словаки под руководством чешского наставника Владимира Вуйтека взяли серебро. Всего они награждались медалями четырежды: в их коллекции бронза, два серебра и шведское золото 2002-го года.

Дебютный матч словацкая дружина сыграла еще в довоенное время. Он же стал самым провальным. В 1940-ом году от сборной Богемии и Моравии – северо-западных соседей с преимущественно чешским населением – было пропущено 12 шайб. А вот поединок 20-летней давности против болгар принес куда более приятный результат. Он запомнился историческим разгромом балканцев со счетом 20:0.

В нынешней национальной команде остался лишь один игрок, становившийся чемпионом. Это Михал Гандзуш, самый возрастной хоккеист сборной.

Почти вся нынешняя команда состоит из представителей двух сильнейших лиг планеты – НХЛ и КХЛ, причем соотношение делегатов у обеих примерно равное. Кстати, свой словацкий сборник есть и у минского «Динамо»: нападающий Томаш Суровы наверняка будет вызван на чемпионат мира.

Многие из тех, кто выступал за океаном, становились участниками матчей всех звезд, победителями конференций, обладателями Кубка Стэнли и личных наград. Наибольшей популярности в Северной Америке достиг капитан сборной Здено Хара. Его знают не только как первоклассного защитника, но и как обладателя самого сильного броска и самого высокого роста в НХЛ.

В словацкой дружине есть и другие достойные внимания личности. 5 лет назад из-за Атлантики пришла довольно редкая новость о контракте, подписанном на целых 12 лет. Нападающий Мариан Хосса связал себя на столь долгий срок с клубом «Чикаго Блэкхокс», которому с тех пор помог выиграть не один трофей.

Это досье на команду Вдадимира Вуйтека будет неполным, если умолчать о том, что её не обошла стороной трагедия под Ярославлем. В возрасте 36 лет погиб легендарный игрок сборной Павол Демитра. 38-ой номер, под которым он выступал, навечно закреплен за безвременно ушедшим хоккеистом. Серебро 2012-го партнеры посвятили ему же.

Олимпиада в Сочи – еще один повод для печали словацких болельщиков. Их кумиры выступили провально, не выиграв ни одного матча. По окончании турнира Вуйтек подавал в отставку, но Федерация хоккея Словакии его решение не одобрила. Так что сборную привезет в Минск именно он. Сейчас его подопечные в рейтинге ИИХФ располагаются на 8-ой строчке. После чемпионата мира они планируют взобраться повыше.