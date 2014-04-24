Сборная Дании по хоккею на Чемпионате мира 2014

Датские хоккеисты дебютировали на чемпионате мира в 1949-м году. Первая попытка вышла крайне неудачной, скандинавы были разгромлены во всех трех поединках. При этом стартовый проигрыш канадцам со счетом 0:47 (!) и по сей день остается самым крупным в истории сборной. Но фактически худший результат команды на планетарных форумах датирован 2001-м годом – 22-е итоговое место в реестре национальных команд. Зато, скатившись на самое дно, датчане словно получили отдачу, которая позволила им сделать рывок: уже в следующем году они вышли победителями чемпионата в первом дивизионе, пополнили состав хоккейной элиты и больше ее не покидали. А на планетарном первенстве 2010-го года в Германии хоккеисты с родины Ганса-Кристиана Андерсена сотворили настоящую сказку для своих фанатов. На первом этапе датчане тогда вышли победителями из дуэлей с финнами и американцами, звездно-полосатых они к тому же не пустили в следующий раунд. Чемпионатное приключение датчан в результате продлилось до четвертьфинала (лучшее достижение в истории этой страны), а в первом раунде плей-офф они уступили впоследствии бронзовым медалистам, шведам.

Громкими именами в составе хоккейная сборная Дании похвастать не может. Наиболее весомой фигурой, пожалуй, стоит признать Миккеля Бёдкера, форвард клуба НХЛ Финикс Койотс, подписал контракт с клубом в 19-летнем возрасте, тогда, в 2008-м он был выбран на драфте под восьмым номером, это самый высокий номер драфта в истории датского хоккея. С тех пор хоккеист пару раз отлучался на побывку в низшие дивизионы, но в НХЛ остался предан «койотам», подписав в 2013 году двухлетний контракт с командой на 5 миллионов долларов.

Любопытно, что сборная Дании является единственным участником минского топ-форума, кому еще ни разу не удавалось ощутить неповторимую атмосферу олимпийских баталий. Хотя нынешний рулевой команды прекрасно знает не только о том, как участвовать в главных стартах четырехлетия, но и том, как побеждать. Шведский специалист Янне Карлссон, возглавивший сборную в 2013 году, ассистировал Бенгту-Оке Густафсону на тренерском посту «Тре-крунур» (сборная Швеции - ред.) в 2006-м, когда эта команда стала первой в истории, кому удалось в одном году взять титулы и олимпийских чемпионов, и чемпионов мира.

Кстати, датская федерация имеет кредит доверия к рулевым из соседней Швеции, до Карлссона бразды правления национальной командой были у Пера Бекмана, также подданного шведского короля. Именно под его руководством был достигнут громкий успех 10-го года. Удастся ли датчанам еще раз удивить хоккейную общественность, или они традиционно займут место во втором десятке сборных, покажут майские баталии.