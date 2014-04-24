Сборная Швеции по хоккею на Чемпионате мира 2014

Мощная, быстрая и титулованная команда «Тре крунур», как ее любят называть, безусловно, один из главных фаворитов на золото любого чемпионата мира. В том числе и нашего, который пройдет в Минске. Именно эта дружина на данный момент является последним обладателем титула чемпионов, который они выиграли на прошлом мировом форуме в родном Стокгольме на «Глобал Арене». Тогда были биты Швейцарцы 5:1. Это золото для скандинавской команды стало 9-ым за все время ее участия на чемпионатах мира. Первое же было завоевано в далеком 1953-м году, и к этому успеху дружина «Тре крунур» шла долго. Терпела она болезненные поражения, как, например, с командой Канады 0:22, но добивалась и громких побед, таких, как над Бельгией, 24:0.

Уже на протяжении многих лет шведские хоккеисты входят в список лучших в мире.

Бывший игрок сборной этой страны и нескольких клубов НХЛ (в основном «Торонто»), Матс Сундин, яркий тому пример. Он закончил свою профессиональную карьеру в 2009-ом, но за плечами этого хоккеиста множество титулов и достижений. Именно Сундин стал первым в истории европейским хоккеистом, которого на драфте НХЛ выбрали под первым номером. Он трижды был чемпионом на мировых первенствах, один раз выиграл Олимпиаду, признавался лучшим нападающим чемпионатов мира, становился самым ценным игроком планетарного форума, 8 раз участвовал в матчах звезд НХЛ и по праву в 2012 году занял свое место в Зале хоккейной славы, а через год и в зале славы ИИХФ.

Сундин является примером для многих шведских хоккеистов и у него, несомненно, есть приемники. Такие игроки как братья-близнецы Даниэль и Хенрик Седины, Луи Эрикссон, Хенрик Лундквист и многие другие продолжают высоко держать знамя шведского хоккея. В этом списке есть и Никлас Бэкстрем, чье имя все же немного запятнал скандал на последней Олимпиаде в Сочи. Одноклубник нашего Михали Грабовского не смог принять участие в финальном матче Игр, потому что его допинг-тест дал положительный результат. Однако на данный момент эта история не получила развитие. В НХЛ лишь совсем недавно запретили тот самый препарат от аллергии, который принимал Бэкстрем, и «Вашингтон» - клуб шведа – не собирается предпринимать каких-либо мер наказания.

Однако есть среди представителей сборной «Тре крунур» один особенный и для нас хоккеист, который сумел вписать себя и в историю белорусского хоккея. Имя ему Томи Сало. Пусть этот шведский вратарь уже и завершил карьеру, белорусские поклонники хоккея не могут не вспоминать о той самой ошибке этого игрока, и прекрасной шайбе Владимира Копатя, которые принесли нашей сборной сенсационную победу в четвертьфинале Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити. И пусть в Швеции об этом никто не вспоминает, для белорусского хоккея этот матч навсегда останется особенным, по крайней мере до того момента, пока наша сборная вновь не переиграет «Тре крунур». Кто знает, быть может это и случится в Минске!