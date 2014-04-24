Сборная Финляндии по хоккею на Чемпионате мира 2014

Команда Суоми является одной из сильнейших в современном хоккее. Оттого и более удивительно, что золото чемпионатов мира представители этой страны завоевывали всего дважды – в 1995 и 2011 годах!

Почет и признание к этой дружине пришел спустя 60 лет после их появления на международной арене в 1928 году. Первый громкий успех датирован 1988-м. Финны стали обладателями серебра мирового первенства! И с тех пор хоккеисты прочно закрепились в высшем ледовом обществе.

Трудно представить, но факт: за последние 20 лет команда «Суоми» была в призерах чемпионатов мира ровно половину – 10 раз. Только вот главного трофея – золота Олимпиады у них по-прежнему нет. Чего не хватает – сказать сложно. Скорее всего – простого спортивного фарта.

Теему Селянне - один из лучших игроков в истории финского хоккея. На данный момент ему 43 года и он участник 6 Олимпиад. За плечами форварда рекорд НХЛ, который не побит до сих пор. В первом же сезоне за океаном он наколотил 76 шайб и 132 раза ассистировал партнерам. Селянне является обладателем Кубка Стенли в составе команды «Анахайм», а также именно он до сих пор лидер по голам, передачам, очкам, матчам, голам в большинстве и хет-трикам в истории этой команды. В составе своей национальной дружины Теему Селянне шесть раз играл на Олмпийских играх, является лучшим бомбардиром в истории этих соревнований, а на последней Олимпиаде в Сочи, за время которой он сумел набрать 6 очков и отличился дублем в решающем для финнов матче с США, именно он был безоговорочно признан самым ценным игроком турнира.

Теему Селянне является для финских хоккеистов примером и у него, несомненно, достаточно преемников, которые уже сейчас в составе своих команд и сборной показывают великолепную игру, принося своей стране медали. Это и Юсси Йокинен из «Питтсбурга», и Микаэль Гранлунд из «Миннесоты», а такое многие другие, выступающие не только в НХЛ, но и в КХЛ. Однако затмить «Финскую вспышку», как называют Селянне, еще не скоро кому-то удастся.

Но ярким этот человек является не только на ледовой арене. Теему Селянне известен как отец большого семейства, любитель гольфа и автогонок. Он является коллекционером автомобилей и владельцем уникального Ferrari Enzo и Mercedes-Benz S-classe W221. Мало кто знает, что однажды Селянне сел за руль гоночного авто и под псевдонимом «Тед Молния» принял участие в гоночной серии WRC Ралли Финляндии.

Теему Селянне без сомнения можно назвать воплощением финской сборной по хоккею. Она такая же быстрая, мощная и целеустремленная. Пусть эта команда и не состоит полностью из игроков сильнейшей лиги мира, но свой класс представители дружины «Суоми» доказывают год за годом. Оттого можно быть уверенным, что на чемпионате мира в Минске сборная Финляндии покажет свой характер и подарит поклонникам этой игры яркие матчи. Даже без своей «вспышки» эта команда способна зажечь лед. И такое нельзя пропустить!