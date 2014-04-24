Сборная Чехии по хоккею на Чемпионате мира 2014

Сборная Чехии появилась на хоккейной карте мира в 1993-м году, когда единое со Словакией государство прекратило существование. Став прямой правопреемницей былой чехословацкой славы, команда получила в наследство 6 титулов чемпионов мира и внушительную коллекцию других наград всевозможных топ-форумов.

Реноме одной из сильнейших хоккейных дружин планеты чехи успешно поддерживают. За время суверенного существования сборная этой страны пополнила свой зал славы еще 6-ю победными трофеями с мировых первенств, всего же чехи поднимались на пьедестал 12 раз. Практически в любом состоянии и с любым составом они неизменно входят в число фаворитов топ-соревнований. Еще ни разу сборная Чехии не опускалась на чемпионатах мира ниже 7-го места. Подобным могут похвастать лишь канадцы и финны.

К минскому топ-форуму чешскую сборную готовит новый старый рулевой. Проигрыш в четвертьфинале сочинской Олимпиады американцам вынудил уйти с тренерского мостика Алоиза Гадамчика, пост (уже привычно) принял Владимир Ружичка. С 2005-го года эти два специалиста передают друг другу бразды правления чешской дружиной словно передовое красное знамя. Пока в условном тренерском соревновании перевес можно признать за Ружичкой: против серебра и двух бронзовых наград, завоеванных сборной под руководством Гадамчика, он может поставить два золота мировых первенств. Нынешний приход на тренерский мостик национальной команды будет для 50-летнего специалиста уже третьим. И если верить статистике, в ближайшие годы чешские поклонники вправе ожидать пополнения чемпионской коллекции.

Именно среди болельщиков этой страны прописан самый известный хоккейный фанат. Чешский фантомас неизменно сопровождает национальную дружину на топ-форумах с 2005-го года. Правда, в последнее время в связи с требованиями безопасности ему приходится обходиться без своей маски. Но истинным символом чешской сборной (и одним из символов всего современного хоккея) является Яромир Ягр. Его называют одним из величайших игроков всех времен, а его имя, пожалуй, знакомо даже тем, кто от хоккея далек. Ягр успел стать бронзовым призером мирового первенства еще в составе Чехословакии в 90-м году. Вместе с непосредственно сборной Чехии он дважды становился чемпионом мира. 42-летний форвард – самый результативный из действующих хоккеистов НХЛ по голам, передачам и очкам как в регулярных чемпионатах, так и в плей-офф.

Этот, без сомнения, легендарный игрок остается яркой личностью и за пределами хоккейной коробки. История с неизменным номером 68 на его игровой форме известна многим: такой выбор Ягр сделал в память о событиях Пражской весны, в ходе которых пострадали его родные. При этом чех настойчиво уточняет: это не признак нелюбви к русским, негативное отношение у него только к коммунистам. Обстоятельность и … в персоне Ягра успешно сочетается с чувством юмора, причем веселиться хоккеист любит даже на скамейке запасных: один из зрителей, решивший сфотографироваться на фоне звезды в одном из недавних матчей Нью-Джерси, получил в коллекцию забавное фото, впоследствии ставшее интернет-хитом. Будет ли у Ягра и чешских болельщиков повод улыбаться по прошествии минского чемпионата мира, покажут майские баталии.