Сборная Словакии одолела дружину из Бельгии на Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу начинает набирать разгон. Сейчас 24 сильнейшие национальные команды континента играют на групповом этапе. Он продлится до 26 июня. Затем по две лучшие дружины в каждом квартете выйдут в 1/8 финала. Еще четыре коллектива будут отобраны из числа тех, кто занял третьи места, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В группе «E» прошел матч сборных Бельгии и Словакии. Счет – 1:0 в пользу словаков. Трансляция поединка проходила на телеканале «РТР-Беларусь».