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Сборная Словакии одолела дружину из Бельгии на Евро-2024

17 июня 2024 18:55
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Чемпионат Европы по футболу начинает набирать разгон. Сейчас 24 сильнейшие национальные команды континента играют на групповом этапе. Он продлится до 26 июня. Затем по две лучшие дружины в каждом квартете выйдут в 1/8 финала. Еще четыре коллектива будут отобраны из числа тех, кто занял третьи места, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Словакии одолела дружину из Бельгии на Евро-2024-1

В группе «E» прошел матч сборных Бельгии и Словакии. Счет – 1:0 в пользу словаков. Трансляция поединка проходила на телеканале «РТР-Беларусь».

Сборная Словакии одолела дружину из Бельгии на Евро-2024-4

В 22 часа в квартете «D» один из главных фаворитов турнира и действующий вице-чемпион мира, коллектив Франции, начнет дуэль с командой Австрии. Отметим, звезда «трехцветных» Килиан Мбаппе еще никогда не забивал на «ЕВРО». Уже сегодня он может открыть счет голам. СТВ покажет данную игру. Начало трансляции в 21:15.

# Футбол

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