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ЗАО «Столичное телевидение» – исключительный обладатель прав на территории Беларуси на трансляции матчей Евро-2024

17 июня 2024 15:06
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С 14 июня 2024 г. в Германии и других странах Европы стартовал Чемпионат Европы по футболу 2024 года (Евро-2024), организатором которого выступает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В рамках Евро-2024 проходит ряд спортивных мероприятий (далее – спортивные мероприятия Евро-2024).

ЗАО «Столичное телевидение» на основании лицензионного договора с УЕФА является исключительным обладателем прав на территории Республики Беларусь на передачи (трансляции) спортивных мероприятий Евро-2024. ЗАО «Столичное телевидение» указано на официальном сайте УЕФА в качестве партнера Евро-2024.

Использование передач (трансляций) спортивных мероприятий Евро-2024 может осуществляться на территории Республики Беларусь только на основании сублицензионного договора с ЗАО «Столичное телевидение».

ЗАО «Столичное телевидение» – исключительный обладатель прав на территории Беларуси на трансляции матчей Евро-2024-1

Транслируя (используя путем сообщения для всеобщего сведения) спортивные мероприятия Евро-2024 без разрешения ЗАО «Столичное телевидение», нарушаются имущественные права ЗАО «Столичное телевидение».

Факт правонарушения дает нам право в соответствии с пунктом 2 статьи 56 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. Nº 262-3 «Об авторском праве и смежных правах» на обращение в суд за защитой нарушенных прав, включая компенсацию за нарушение имущественных прав в размере от одной до пятидесяти тысяч базовых величин, определяемой судом с учетом характера нарушения.

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