ЗАО «Столичное телевидение» – исключительный обладатель прав на территории Беларуси на трансляции матчей Евро-2024

С 14 июня 2024 г. в Германии и других странах Европы стартовал Чемпионат Европы по футболу 2024 года (Евро-2024), организатором которого выступает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В рамках Евро-2024 проходит ряд спортивных мероприятий (далее – спортивные мероприятия Евро-2024).

ЗАО «Столичное телевидение» на основании лицензионного договора с УЕФА является исключительным обладателем прав на территории Республики Беларусь на передачи (трансляции) спортивных мероприятий Евро-2024. ЗАО «Столичное телевидение» указано на официальном сайте УЕФА в качестве партнера Евро-2024.

Использование передач (трансляций) спортивных мероприятий Евро-2024 может осуществляться на территории Республики Беларусь только на основании сублицензионного договора с ЗАО «Столичное телевидение».