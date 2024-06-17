Прямой эфир

Александра Альшаник стала бронзовым призёром Игр стран БРИКС в прыжках в воду с трамплина

17 июня 2024 18:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ни дня без медали! Александра Альшаник поднялась на третью ступень пьедестала в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Играх стран БРИКС, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Альшаник стала бронзовым призёром Игр стран БРИКС в прыжках в воду с трамплина-1

В сумме она получила от судей чуть более 250 баллов, обойдя таким образом спортсменок из Бразилии и Эквадора. Уступила 19-летняя белоруска лишь двум более опытным россиянкам.

Александра Альшаник стала бронзовым призёром Игр стран БРИКС в прыжках в воду с трамплина-4

В понедельник, 17 июня, за медали также боролись наши парни в прыжках в воду с 10-метровой вышки. К сожалению, пополнить медальную копилку им не удалось. Сергей Малашонок занял четвертое место, Александр Колосков – пятое.

# Прыжки

Другие новости рубрики

Все новости
Матч Австрии и Франции 17 июня – смотрите прямую трансляцию Евро на СТВ
17 июня 2024 17:59

Матч Австрии и Франции 17 июня – смотрите прямую трансляцию Евро на СТВ

ЗАО «Столичное телевидение» – исключительный обладатель прав на территории Беларуси на трансляции матчей Евро-2024
17 июня 2024 15:06

ЗАО «Столичное телевидение» – исключительный обладатель прав на территории Беларуси на трансляции матчей Евро-2024

Арина Соболенко пропустит Олимпиаду в Париже
17 июня 2024 14:38

Арина Соболенко пропустит Олимпиаду в Париже