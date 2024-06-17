Александра Альшаник стала бронзовым призёром Игр стран БРИКС в прыжках в воду с трамплина

Ни дня без медали! Александра Альшаник поднялась на третью ступень пьедестала в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Играх стран БРИКС, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Ни дня без медали! Александра Альшаник поднялась на третью ступень пьедестала в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Играх стран БРИКС, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В сумме она получила от судей чуть более 250 баллов, обойдя таким образом спортсменок из Бразилии и Эквадора. Уступила 19-летняя белоруска лишь двум более опытным россиянкам.
В понедельник, 17 июня, за медали также боролись наши парни в прыжках в воду с 10-метровой вышки. К сожалению, пополнить медальную копилку им не удалось. Сергей Малашонок занял четвертое место, Александр Колосков – пятое.