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Матч Австрии и Франции 17 июня – смотрите прямую трансляцию Евро на СТВ

17 июня 2024 17:59
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Ни дня без перерыва – по такому графику продолжаются матчи чемпионата Европы по футболу в Германии. Следуем за расписанием и мы. Телеканал СТВ сегодня вновь предложит телезрителю насладиться игрой в прямом эфире.

Матч Австрии и Франции 17 июня – смотрите прямую трансляцию Евро на СТВ-1

В центральной встрече силами померяются сборные Австрии и Франции. Номинальным хозяевам не позавидуешь. Ведь им выпало открывать турнир поединком с одной из самых успешных команд планеты. Эксперты в унисон прочат трехцветным место на пьедестале. Многие отдают даже золото. У французов все линии хороши и сильны. Но особого упоминания заслуживает нападение. Дидье Дешам располагает таким подбором игроков, что остальные наставники вынуждены завидовать. Достаточно сказать, что французы в 8 отборочных матчах забили 29 голов. Результативнее были лишь португальцы.

Матч Австрии и Франции 17 июня – смотрите прямую трансляцию Евро на СТВ-4

Словом, зрители могут рассчитывать на интересный и атакующий футбол. Как всегда, перед началом матча вас ожидает включение из выездной студии. Присоединяйтесь.

Смотрите онлайн-трансляцию матчей также на сайте СТВ.

# Футбол # Дидье Дешам

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