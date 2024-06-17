Матч Австрии и Франции 17 июня – смотрите прямую трансляцию Евро на СТВ

Ни дня без перерыва – по такому графику продолжаются матчи чемпионата Европы по футболу в Германии. Следуем за расписанием и мы. Телеканал СТВ сегодня вновь предложит телезрителю насладиться игрой в прямом эфире.

В центральной встрече силами померяются сборные Австрии и Франции. Номинальным хозяевам не позавидуешь. Ведь им выпало открывать турнир поединком с одной из самых успешных команд планеты. Эксперты в унисон прочат трехцветным место на пьедестале. Многие отдают даже золото. У французов все линии хороши и сильны. Но особого упоминания заслуживает нападение. Дидье Дешам располагает таким подбором игроков, что остальные наставники вынуждены завидовать. Достаточно сказать, что французы в 8 отборочных матчах забили 29 голов. Результативнее были лишь португальцы.