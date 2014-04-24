Сборная Швейцарии по хоккею на Чемпионате мира 2014

Именно эта дружина носит звание сюрприза чемпионата мира 2013 года. Но для хоккейный специалистов второе место альпийской команды – это вполне закономерный итог долгой и, что самое главное, грамотной работы. Так или иначе, но мало кто ожидал, что сборная Швейцарии сможет пробиться в финал мирового первенства, и в итоге завоевать серебряные медали. К слову, второй раз в своей истории. Однако дружине Шона Симпсона это удалось и, безусловно, в Минск они приедут для того, чтобы, как минимум, повторить результат!

Вообще же в швейцарской истории хоккея медали чемпионатов мира уже бывали и не раз, но последняя датировалась аж 1953-м годом. Тогда альпийские хоккеисты стали бронзовыми призерами. Для страны, которая является членом международной федерации хоккея с самого ее основания, штаб которой, к слову, находится в Цюрихе, невзрачно выступать на хоккейных соревнованиях как-то не комильфо. Однако в современной истории сборная Швейцарии, пожалуй, никогда не относилась к рангу фаворитов и зачастую выглядела серой мышкой среди грандов. Зато удивлять умела всегда, а еще грамотно работать и воспитывать сильных и мощных хоккеистов.

Именно такими были выступающие за альпийцев Марсель Женни и Рето фон Аркс. Однако скандал на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 лишил швейцарскую сборную таких игроков. А если точнее, то выгнать этих хоккеистов из команды на оставшееся время Игр решил тренерский штаб во главе с Ральфом Крюгером. И было за что. После неудачного для альпийцев матча с дружиной Украины, Женни и фон Аркс засиделись в баре и вернулись в гостиницу лишь под утро и в нетрезвом состоянии. Именно такими их и встретил тренерский штаб. К слову, не впервые. Стоит полагать, что просьба покинуть расположение сборной после такого инцидента вполне закономерна. Однако сами игроки так не считают, и впредь отказались выступать за свою дружину, пока в ней не сменится главком.

Но нельзя не сказать, что такие инциденты редкость, а вот громких имен, звучащих на весь мир, в швейцарском хоккее по хорошим поводам немало. Например, в 50-х это было имя Альфреда Билера, известного под кличкой «Фреди», сейчас же - Романа Йоси. Игроки совершенно разных поколений, но очень схожие между собой. «Фреди» в составе национальной дружины провел 53 матча, в которых забил 60 шайб. С дружиной Швейцарии он трижды был бронзовым призером мировых первенств, однажды повесил на шею и бронзовую медаль Олимпиады. В его копилке и звание чемпиона Европы, так как в 1950 году именно сборная Швейцарии была лучшей из европейских команд.

Можно ли назвать Романа Йоси приемником Билера? А почему бы и нет? Пусть Йоси и защитник, но в свои 23 он уже громко заявил о себе. Швейцарец играет в НХЛ за знакомый белорусам «Нэшвилл» (в свое время там выступали братья Костицыны), но куда ярче смотрится он именно в своей национальной дружине. Дебютировал Роман Йоси за альпийцев не так давно – в 2009 году – но после этого стал вызываться в сборную постоянно, а по-настоящему удачным для этого игрока стал чемпионат мира 2013 года. К серебряному триумфу Швейцарии Йоси приложил немало усилий. Он стал автором 4-х шайб и 5 голевых передач, по этому показателю став лучшим среди своих партнеров. Этот игрок был признан лучшим защитником всего турнира, попал в символическую сборную Чемпионата Мира 2013, и по праву стал MVP всего мирового первенства. Что скажешь, успех многообещающий!