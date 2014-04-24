Турнир по мини-футболу, посвященный 75-летию минской основания областной милиции, прошел в Логойске

В Минской области прошел турнир по мини-футболу, посвященный 75-летию основания областной милиции. За победу в соревнованиях на протяжении двух недель боролись 25 команд из всех районных подразделений. Определились 8 финалистов.

«Золото» турнира – у команды Борисовского РОВД. Лучшие игроки соревнований получили памятные призы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Спортивные баталии укрепляют командный дух, а также дают возможность продемонстрировать правоохранителям свою спортивную форму.

Эдуард Ярошук, заместитель начальника МВД Миноблисполкома:

Глядя на наших сотрудников, которые принимали самое непосредственное участие в соревнованиях, я хочу с уверенностью сказать, что наши ребята физически подготовлены к любым условиям несения службы.

Спортивные мероприятия у нас не единичны. Практически ежемесячно мы проводим подобного рода соревнования по различным вида спорта. Как служебно-прикладным, так и общеразвивающим. Это позволяет нам развивать командный дух в подразделениях территориальных органов внутренних дел, в целом в корпоративных служебных отношениях.