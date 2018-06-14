Чемпионат Европы по индорхоккею среди женских команд примет Минск в 2020 году

Новости Беларуси. В 2020 году Минск примет Чемпионат Европы по индорхоккею среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Право на проведение соревнований было предоставлено Беларуси Исполнительным комитетом Европейской федерации хоккея на траве за хорошую организацию аналогичного турнира в 2016 году в минском Дворце спорта, а также нескольких клубных еврокубковых турниров.

Вместе с женской национальной сборной Беларуси в первенстве Европы примут участие дружины Австрии, Бельгии, Германии, Нидерландов, Украины, Чехии и Швейцарии.