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Чемпионат Европы по индорхоккею среди женских команд примет Минск в 2020 году

14 июня 2018 12:27
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Новости Беларуси. В 2020 году Минск примет Чемпионат Европы по индорхоккею среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Европы по индорхоккею среди женских команд примет Минск в 2020 году-1

Право на проведение соревнований было предоставлено Беларуси Исполнительным комитетом Европейской федерации хоккея на траве за хорошую организацию аналогичного турнира в 2016 году в минском Дворце спорта, а также нескольких клубных еврокубковых турниров.

Вместе с женской национальной сборной Беларуси в первенстве Европы примут участие дружины Австрии, Бельгии, Германии, Нидерландов, Украины, Чехии и Швейцарии.

# Чемпионат мира по индорхоккею # Фотофакт

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