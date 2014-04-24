Сборная Норвегии по хоккею на Чемпионате мира 2014

Команду под руководством Роя Йохансена можно смело назвать главным прогрессирующим организмом современного мирового хоккея. Поспорить с норвежцами за первое место в этой номинации смогут, пожалуй, лишь швейцарцы. Сборная «белых медведей», представленная в основном игроками европейских первенств, уже который год уверенно держится в десятке лучших дружин мира. А ведь на данный момент лишь один представитель этой скандинавской страны играет в сильнейшей хоккейной лиге – НХЛ. И это Матс Цуккарелло, выступающий в команде «Нью-Йорк Рейнджерс».

Однако белорусской публике куда больше знаком и любим другой игрок сборной Норвегии. Конечно же, речь о Ларсе Хаугене – голкипере «Динамо-Минск». «Зубры» обратили внимание на этого хоккеиста сразу после чемпионата мира в Словакии, где норвежская команда заняла 6-ое место, во многом благодаря уверенной игре своего голкипера. Контракт с «Динамо» Хауген подписал летом 2011, признавшись, что получать будет чуть ли не в 5 раз больше, чем дома. Мало кому известно, что у одного из любимчиков «Минск-Арены» вплоть до того самого дебютного для него чемпионата 2011 года, были серьезные проблемы с деньгами. Хауген не просто стоял на учете на бирже труда, но и получал пособие по безработице до самого отъезда на мировой форум. Безусловно, после переезда в Минск финансовое положение хоккеиста улучшилось и стало стабильным, как и его место в составе «Динамо» и сборной Норвегии.

Сейчас «белых медведей» действительно сложно представить без Ларса Хаугена в воротах, но еще сложнее - с другим главным тренером. На протяжении последних 13 лет норвежцев ведет в бой Рой Йохансен. Именно этот наставник является главным творцом прогресса своей сборной. И многие специалисты уже сейчас допускают, что в скором времени скандинавы могут оказаться на пьедестале.

Начиналось же все для норвежцев буднично и незатейливо. В 1937-м дружина отправилась на своей первый чемпионат мира. Тогда о победах не было и речи. Поражения следовали одно за одним. А самое крупное случилось в 1947-м: фины «деклассировали» соседей - 20:1!

Первая виктория пришла спустя лишь 12 лет после дебюта на мировой арене! Были обыграны бельгийцы 2:0. В будущем, к слову, турнирные пути оппонентов пересекались не раз. Именно в противостоянии с бельгийцами норвежцы блеснули результативностью, отправив в неприятельские ворота 24 шайбы!

Была и еще одна яркая удача, а именно – четвертое место на мировом первенстве, когда скандинавы сумели одолеть таких грозных соперников, как США и Великобритания. С того самого момента национальная дружина Норвегии приучила всех своих соперников к главному – расслабляться не стоит. Северяне умеют побеждать и удивлять! А, значит, любой, даже самой ведущей команде мира, стоит быть на чеку!