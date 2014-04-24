Сборная Италии по хоккею на Чемпионате мира 2014

Страна, подарившая миру пиццу и оперу, ледовые баталии на коньках не очень-то жалует. В то время как в футболе апеннинцы входят в число законодателей мод, хоккейная сборная Италии скромно пребывает в рядах третьеразрядных персонажей, далеко не всегда получая приглашения на основные мероприятия мировой элиты.

На протяжении последних шести лет команда с Апеннин мечется между дивизионами: вылетая из высшего хоккейного общества, на следующий год итальянцы неизменно удачно выступают в первом и возвращаются в компанию сильнейших. Весной 2013-го на первенстве в Будапеште сборная лишь по дополнительным показателям уступила лидерскую строчку казахам.

В 2014 году команда Тома Покела готовится к баталиям самого высокого уровня. При этом американский специалист, ставший у руля сборной Италии чуть больше года назад, сверхъестественных задач перед своими подопечными не ставит, признавая, что было бы неплохо просто сохранить место в высшем дивизионе.

Впрочем, как показывает практика последних лет, даже это для итальянцев дело непростое. Лучшим результатом апеннинской команды является 4-е место, добытое в далеком 1953-м году. С этим периодом связано и еще одно приятное для сборной достижение: в 1955-м матч с бельгийцами завершился самой крупной победой в истории этой страны – 28:0. В новом тысячелетии, однако, Италии не удавалось подняться выше 12-й позиции.

В условиях очевидного отсутствия звездных игроков наиболее яркими хоккейными персонами можно назвать Патрика Ианноне и Винсента Рокко. Оба, что интересно, выходцы из Канады. Ианноне вместе с командой завоевывал чемпионские титулы в первом дивизионе в 2009-м и 11-м годах, а также блистал результативностью на прошлогоднем форуме, когда с четырьмя шайбами стал лучшим нападающим, а также был признан MVP турнира. Сильная сторона Рокко - ассистентские способности. Так, на недавнем этапе Евровызова в Польше этот итальянский форвард за три матча сделал три результативные передачи и однажды отличился сам.

Февральский Евровызов для итальянской команды ознаменовался в том числе и победой над сборной Беларуси. Для того, чтобы помериться силами с хозяевами чемпионата в мае итальянцам придется как минимум выходить из группы: на предварительном этапе они прописаны в пуле А.