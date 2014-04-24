Сборная Франции по хоккею на Чемпионате мира 2014

Несмотря на то, что на современном этапе представители Франции отнюдь не диктуют правила в хоккейном мире, в 1908-м именно эта страна наряду с Бельгией и Швейцарией стала одной из основательниц Международной федерации хоккея. Правда, после относительно удачного первого этапа существования, в ходе которого трехцветные брали серебро и золото Европейских первенств, наступил спад, и вернуть былые позиции французам не удается и по сей день. Наибольшим успехом в ходе планетарных форумов так и осталось 6-е место, добытое в 1930-м.

Новое тысячелетие сборная Франции начинала в первом дивизионе. Но, присмотревшись к элите в 2004-м (тогда команда Дэйва Хендерсона стала 16-ой по итогам турнира в высшей лиге), в 2007-м трехцветные вернулись, чтобы остаться. Шесть последних чемпионатов мира они проводят в компании сильнейших. Серьезными успехами, разумеется, похвастать не могут, 9-е место в позапрошлом году – лучший результат. А вот в ходе минувшего планетарного форума французы разок пошумели, на групповом этапе оставив ни с чем сборную России. Победа над фаворитами для скромной дружины с берегов Сенны была сродни величайшему триумфу.

К слову, последние победы (пусть и весьма скромные) для французской сборной связаны с именем Дэйва Хендерсона. Французский специалист канадского происхождения зарекомендовал себя однолюбом еще в бытность игроком: невиданная преданность – 21 год, т.е. всю свою хоккейную карьеру, он посвятил одному клубу, Амьену. Вот и став тренером Хендерсон не теряет постоянства – у руля французской сборной он уже 10 лет. Дольше из участников минского форума на своем посту лишь главком норвежцев Рой Йохансен, возглавивший скандинавскую сборную в 2001-м.

Звездных игроков в составе сборной Франции нет, сильнейшую лигу планеты, НХЛ, представляют лишь Стэфан да Коста (француз с польскими корнями выступает за Оттаву) да Антуан Руссель (форвард Далласа славится импульсивным и пижонским характером и не очень любим фанатами соперников).

Условный титул самого известного хоккеиста страны еще несколько лет назад застолбил за собой вратарь Кристобаль Юэ. Подписанный в 2008-м году контракт с Чикаго сделал его одним из самых дорогих голкиперов в истории. Положенные ему за четыре сезона 22 с половиной миллиона Юэ отработал лишь частично. Спустя два года, выиграв с командой Кубок Стэнли, он был списан в Европу: оклад француза не вписывался в потолок зарплат НХЛ. Впрочем, клуб продолжал выплачивать хоккеисту положенную сумму. Нынче некогда звездный игрок пылится во второй швейцарской лиге. А сборная Франции при отсутствии серьезных кадровых предпосылок вряд ли рассчитывает на значительные подвиги на минском чемпионате мира.