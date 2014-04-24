Сборная Канады по хоккею на Чемпионате мира 2014

Если у любого, даже самого далекого от спорта человека спросить его ассоциации со словом «хоккей», то многие ответят «Канада». И не спроста. Именно за океаном начали проводиться первые ледовые баталии, а в 1904 году была сформирована первая профессиональная команда.

К большому сожалению почитателей кленовых листьев, мировые первенства канадцам ну никак не даются. Последний раз взять золото получилось аж в 2007 году в Москве. Тогда на взрослом уровне дебютировал нападающий Джонатан Тейвз. А в недавнем финале Сочинских игр именно он забросил золотую шайбу и стал двухкратным олимпийским чемпионом. Кстати, главный зимний старт для заокеанских профессионалов значительно успешнее планетарных форумов. На Олимпиадах канадцы играли в главной дуэли уже в четвертый раз кряду. Вот вам и правильно расставленные приоритеты. Могут, когда захотят!

Акценты, к слову, в менеджменте заокеанского хоккея расставлены весьма специфически. Если олимпийские игры у игроков и болельщиков вызывают пиетет, то чемпионаты мира не котируются вовсе. Как раз в это время в НХЛ идет плей-офф, и клубы задействованные в нем, не отпускают своих подопечных в сборную. К слову, и сами хоккеисты далеко не всегда горят желанием помогать главной дружине страны на планетарном форуме. Как говорится – кто платит, тот и заказывает музыку.

НХЛ, к слову, серьезный игрок в мировом хоккее. Именно в заокеанской лиге собраны практически все ведущие спортсмены планеты. В последнее время, конечно, статистику подпортила российская КХЛ, вернув некоторых отечественных игроков и даже заполучив парочку рейтинговых легионеров. Однако для большинства местных и европейских молодых хоккеистов именно НХЛ считается пределом мечтаний.

Лидером и капитаном кленовых листьев является Синди Кросби. «Малыш Сид», как ласково его называют, в свои 26 добился многого. Уже в 21 он стал самым молодом капитаном в истории НХЛ, выигравшим Кубок Стэнли. Кросби, кстати, и самый прибыльный хоккеист для рекламодателей. Благодаря контрактам с известными спортивными брендами совокупный доход форварда в этом сезоне составил 16 с половиной миллионов долларов.

Интересно, что первым поверженным противником стал ....... сушильный аппарат. Уже в юном возрасте Кросби обладал таким броском, что техника просто-напросто не выдержала тренировок будущей звезды НХЛ.

Кроме феноменальных исполнителей, способных, что называется, на одном коньке объехать оппонентов, в НХЛ были, есть и будут и не совсем хоккеисты. На лед-то они выходят, но вовсе не для того, чтобы забивать. Речь, конечно же, о тафгаях. Их основная задача - увеселение публики кулачными разборками, а также защита самых ценных игроков своей дружины.

Кстати, нередко в матчах НХЛ случаются драки. Агрессия на льду – вот одна из отличительных особенностей канадцев. В 1987 году на молодежном чемпионате мира в Чехословакии произошла одна из самых массовых хоккейных драк в истории. В главных ролях были канадцы и представители Советского Союза. Как результат - дисквалификация обеих сборных.

При всей противоречивости, понаблюдать за игрой родоначальников хоккея стоит. А вот надеяться на приезд звездных исполнителей, скорее всего, нет. Однако даже третий или четвертый составы канадцев могут дать фору многим сборным. Североамериканцы знамениты своим спортивным духом и тем, что бьются до последней минуты независимо от счета на табло.