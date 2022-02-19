Сборная Норвегии досрочно выиграла медальный зачёт Олимпиады. Итоги предпоследнего дня Игр в Пекине

В предпоследний олимпийский день было разыграно семь комплектов медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лыжник Александр Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом Пекина. 19 февраля он вынес всех в ярком марафоне. При этом сложностей гонке добавили организаторы, решившие из-за мороза сократить дистанцию с 50 до 28 километров. После этих корректировок болельщики ждали огненного противостояния между россиянином и Йоханнесом Клэбо. Но норвежец не смог осилить даже упрощенный вариант и сошел с трассы в разгар гонки.

Валидольно было и в пекинском дворце спорта, где сильнейшего выявляли спортивные пары по фигурному катанию. Олимпийскими чемпионами стали хозяева Игр дуэт Суй/Хань. Занявшие второе место представители команды России Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали свой лучший прокат за несколько сезонов. Но в итоге уступили победителям лишь 0,63 балла. Задел китайскому дуэту обеспечило выполнение сумасшедшего по сложности элемента – четверной подкрутки, и домашние стены, которые, как известно, помогают.

Решилась судьба бронзовой медали и в хоккейном турнире. Словакия обыграла Швецию со счетом 4:0 и впервые в истории выиграла награды Олимпийских игр. Финал пройдет 20 февраля рано утром. За золото поспорят команды России и Финляндии.