Сборная Норвегии досрочно выиграла медальный зачёт Олимпиады. Итоги предпоследнего дня Игр в Пекине

В предпоследний олимпийский день было разыграно семь комплектов медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В предпоследний олимпийский день было разыграно семь комплектов медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Лыжник Александр Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом Пекина. 19 февраля он вынес всех в ярком марафоне. При этом сложностей гонке добавили организаторы, решившие из-за мороза сократить дистанцию с 50 до 28 километров. После этих корректировок болельщики ждали огненного противостояния между россиянином и Йоханнесом Клэбо. Но норвежец не смог осилить даже упрощенный вариант и сошел с трассы в разгар гонки.
Валидольно было и в пекинском дворце спорта, где сильнейшего выявляли спортивные пары по фигурному катанию. Олимпийскими чемпионами стали хозяева Игр дуэт Суй/Хань. Занявшие второе место представители команды России Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали свой лучший прокат за несколько сезонов. Но в итоге уступили победителям лишь 0,63 балла. Задел китайскому дуэту обеспечило выполнение сумасшедшего по сложности элемента – четверной подкрутки, и домашние стены, которые, как известно, помогают.
Решилась судьба бронзовой медали и в хоккейном турнире. Словакия обыграла Швецию со счетом 4:0 и впервые в истории выиграла награды Олимпийских игр. Финал пройдет 20 февраля рано утром. За золото поспорят команды России и Финляндии.
Сборная Норвегии досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады. В активе скандинавов 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей. Дальше в турнирной таблице расположилась Германия. Ее атлеты получили 10 золотых наград. Также в топ-3 ворвался Китай. Беларусь с серебряными медалями Анны Гуськовой и Антона Смольского находится на 23-м месте.