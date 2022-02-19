Саснович пробилась в основную сетку теннисного турнира в Дохе

63-я ракетка мира Александра Саснович успешно преодолела квалификационный этап на турнире категории 1000 в Дохе и теперь выступит в основной сетке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
63-я ракетка мира Александра Саснович успешно преодолела квалификационный этап на турнире категории 1000 в Дохе и теперь выступит в основной сетке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В финале квалификации наша теннисистка оказалась сильнее бельгийки Кирстен Флипкенс – 6:3, 6:2. Таким образом, Саснович составит компанию в Катаре Арине Соболенко и Виктории Азаренко.
Стартует престижный турнир 20 февраля.