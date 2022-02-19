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Саснович пробилась в основную сетку теннисного турнира в Дохе

19 февраля 2022 15:42
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63-я ракетка мира Александра Саснович успешно преодолела квалификационный этап на турнире категории 1000 в Дохе и теперь выступит в основной сетке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Саснович пробилась в основную сетку теннисного турнира в Дохе-1

В финале квалификации наша теннисистка оказалась сильнее бельгийки Кирстен Флипкенс – 6:3, 6:2. Таким образом, Саснович составит компанию в Катаре Арине Соболенко и Виктории Азаренко.

Стартует престижный турнир 20 февраля.  

# Теннис # Александра Саснович # Кирстен Флипкенс # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Фотофакт

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