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Сборная Могилёвской области стала победителем командного турнира ЧБ по дзюдо

07 октября 2023 19:28
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Новости Беларуси. Сборная Могилевской области стала победителем командного турнира чемпионата Беларуси по дзюдо, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В битве за золото спортсмены были сильнее дружины Гомельщины – 4:1.

Сборная Могилёвской области стала победителем командного турнира ЧБ по дзюдо-1

Бронзу в этой дисциплине завоевали атлеты из Гроднеской области. Они со счетом 4:0 обыграли представителей Витебщины. На этом чемпионат страны завершен. По его итогам будет сформирован состав, который отправится на международную арену зарабатывать рейтинг для участия в Олимпийских играх в Париже. Впереди у белорусов турнир «Большого шлема» в Абу-Даби. До его старта осталось чуть более двух недель. А в начале ноября атлетам предстоит борьба на чемпионате Европы.

# Дзюдо # Фотофакт

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