Сборная Могилёвской области стала победителем командного турнира ЧБ по дзюдо

Бронзу в этой дисциплине завоевали атлеты из Гроднеской области. Они со счетом 4:0 обыграли представителей Витебщины. На этом чемпионат страны завершен. По его итогам будет сформирован состав, который отправится на международную арену зарабатывать рейтинг для участия в Олимпийских играх в Париже. Впереди у белорусов турнир «Большого шлема» в Абу-Даби. До его старта осталось чуть более двух недель. А в начале ноября атлетам предстоит борьба на чемпионате Европы.