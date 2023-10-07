Минское «Динамо» разгромило «Энергетик» в чемпионате Беларуси по футболу

В чемпионате Беларуси по футболу в самом разгаре 24-й раунд. В расписании – три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидер турнирной таблицы «Динамо-Минск» на выезде крупно обыграл «Энергетик-БГУ» – 4:1. В первом тайме дружины по очереди огорчили друг друга. Но уже во втором отрезке столичные футболисты ушли в отрыв, за 16 минут забив трижды. В еще одном матче субботы основной соперник «Динамо» в споре за главный трофей «Неман» обыграл «Белшину» – 3:1. Оппонентов продолжает разделять три очка.