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Минское «Динамо» разгромило «Энергетик» в чемпионате Беларуси по футболу

07 октября 2023 19:28
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В чемпионате Беларуси по футболу в самом разгаре 24-й раунд. В расписании – три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» разгромило «Энергетик» в чемпионате Беларуси по футболу-1

Лидер турнирной таблицы «Динамо-Минск» на выезде крупно обыграл «Энергетик-БГУ» – 4:1. В первом тайме дружины по очереди огорчили друг друга. Но уже во втором отрезке столичные футболисты ушли в отрыв, за 16 минут забив трижды. В еще одном матче субботы основной соперник «Динамо» в споре за главный трофей «Неман» обыграл «Белшину» – 3:1. Оппонентов продолжает разделять три очка.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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