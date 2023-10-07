Белорусские самбисты выиграли две бронзы во второй день молодёжного первенства мира

В Бишкеке продолжается молодежное первенство мира по самбо. Во второй состязательный день белорусские юниоры положили в медальную копилку две бронзы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В весе до 88 килограммов на пьедестал поднялся Михаил Кухаренко. В категории свыше 80 килограммов призером мирового форума стала Дарина Семенюк. Таким образом, сейчас в активе белорусских спортсменов семь медалей: золото, серебро и пять бронз. Турнир завершится завтра, 8 октября. Юным атлетам предстоит разыграть еще 12 комплектов наград.