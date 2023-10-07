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«Вышли в топ-дивизион». Баскетболисты резервной команды «Минск» одержали вторую победу в первом туре Студлиги

07 октября 2023 19:03
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Новости Беларуси. Баскетболисты резервного состава клуба «Минск» одержали вторую кряду победу в рамках домашнего тура Студенческой лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В этот раз на своей площадке наша молодежь смогла обыграть сверстников из команды ЦИВС из Тульской области – 74:62.

Земляки уверенно стартовали. Первые две четверти для них сложились удачно. На большой перерыв парни отправились, опережая гостей на 16 очков. Однако в третьем отрезке соперник сумел сократить отставание. Но белорусы не растерялись, взяли себя в руки и завершили встречу в свою пользу.

«Вышли в топ-дивизион». Баскетболисты резервной команды «Минск» одержали вторую победу в первом туре Студлиги-1

Александр Подерачев, тренер команды «Минск» (резерв):
У молодых людей есть такое чувство, что если мы уже выигрываем 15-20 очков, то мы уже выиграли. Люди выходят потом очень расслабленные. И для того чтобы опять вернуться в свое русло, приходится их как-то подгонять, мотивировать, иногда даже ругать. Четвертая четверть показала, что вроде собрались, довели до финального результата. Игроки молодые. Команда практически за два года полностью обновилась, поэтому есть над чем работать. Главное, чтобы у них было желание.

«Вышли в топ-дивизион». Баскетболисты резервной команды «Минск» одержали вторую победу в первом туре Студлиги-4

Алексей Юдкин, игрок команды «Минск» (резерв):
Вышли в топ-дивизион, задача минимум выполнена. Не получился сегодня подбор, очень много сняли на нашем щите мячей, плохо играли в защите, пропускали много легких атак. Но собрались, не дали сопернику догнать нас. И, в принципе, что получилось, то получилось. Где-то не хватило нам физики, выносливости, но будем работать над этим, исправлять свои ошибки.

«Вышли в топ-дивизион». Баскетболисты резервной команды «Минск» одержали вторую победу в первом туре Студлиги-7

Благодаря двум победам на домашней площадке наши спортсмены обеспечили себе выход во второй раунд, который стартует 20 октября. На этом этапе коллективы проведут однокруговой турнир.

# Баскетбол # Алексей Юдкин # Фотофакт

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