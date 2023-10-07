«Вышли в топ-дивизион». Баскетболисты резервной команды «Минск» одержали вторую победу в первом туре Студлиги
Новости Беларуси. Баскетболисты резервного состава клуба «Минск» одержали вторую кряду победу в рамках домашнего тура Студенческой лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В этот раз на своей площадке наша молодежь смогла обыграть сверстников из команды ЦИВС из Тульской области – 74:62.
Земляки уверенно стартовали. Первые две четверти для них сложились удачно. На большой перерыв парни отправились, опережая гостей на 16 очков. Однако в третьем отрезке соперник сумел сократить отставание. Но белорусы не растерялись, взяли себя в руки и завершили встречу в свою пользу.
Александр Подерачев, тренер команды «Минск» (резерв):
У молодых людей есть такое чувство, что если мы уже выигрываем 15-20 очков, то мы уже выиграли. Люди выходят потом очень расслабленные. И для того чтобы опять вернуться в свое русло, приходится их как-то подгонять, мотивировать, иногда даже ругать. Четвертая четверть показала, что вроде собрались, довели до финального результата. Игроки молодые. Команда практически за два года полностью обновилась, поэтому есть над чем работать. Главное, чтобы у них было желание.
Алексей Юдкин, игрок команды «Минск» (резерв):
Вышли в топ-дивизион, задача минимум выполнена. Не получился сегодня подбор, очень много сняли на нашем щите мячей, плохо играли в защите, пропускали много легких атак. Но собрались, не дали сопернику догнать нас. И, в принципе, что получилось, то получилось. Где-то не хватило нам физики, выносливости, но будем работать над этим, исправлять свои ошибки.
Благодаря двум победам на домашней площадке наши спортсмены обеспечили себе выход во второй раунд, который стартует 20 октября. На этом этапе коллективы проведут однокруговой турнир.