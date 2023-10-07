«Вышли в топ-дивизион». Баскетболисты резервной команды «Минск» одержали вторую победу в первом туре Студлиги

Новости Беларуси. Баскетболисты резервного состава клуба «Минск» одержали вторую кряду победу в рамках домашнего тура Студенческой лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В этот раз на своей площадке наша молодежь смогла обыграть сверстников из команды ЦИВС из Тульской области – 74:62.

Земляки уверенно стартовали. Первые две четверти для них сложились удачно. На большой перерыв парни отправились, опережая гостей на 16 очков. Однако в третьем отрезке соперник сумел сократить отставание. Но белорусы не растерялись, взяли себя в руки и завершили встречу в свою пользу.