НОК провёл образовательный семинар в преддверии II Европейских игр для специалистов в области спорта

Новости Беларуси. Национальный олимпийский комитет в преддверии II Европейских игр провел образовательный семинар для пресс-секретарей спортивных федераций, пиар-менеджеров, маркетологов на тему «Спортивные организации и социальные медиа: вызовы и преимущества», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мероприятие прошло в Парке высоких технологий. Специалисты в области спорта ведущих федераций страны, которые уже имеют опыт проведения международных форумов, делились своими наработками в сфере социальных медиа и озвучивали свои ноу-хау.

Екатерина Лисица, пресс-секретарь Белорусской теннисной федерации:

Наш первый пункт был о том, что социальные сети – это универсальный диджитал-инструмент, который находится у каждого человека – в кармане, на работе на компьютере, дома на компьютере. Из любой точки мира вы можете быть в центре событий, вы можете быть ньюс-мейкером, вы можете оперативно информировать своих болельщиков о предстоящих мероприятиях.

Нашу страну ждут II Европейские игры – очень важный форум. И это отличная платформа для обмена опытом, подготовки к этому мероприятию.

НОК отметил благодарностями ряд спортивных журналистов и представителей СМИ Беларуси за значительный вклад в развитие олимпийского движения. В числе награжденных значилось и «Столичное телевидение».

Заведующий отделом спорта телеканала СТВ отмечен благодарностью НОК

Напомним, с 21 по 30 июня 2019 года Минск примет II Европейские игры, где 4 тысячи спортсменов разыграют 199 наград в 15 видах спорта.