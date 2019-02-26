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Александр Лукашенко посетил матч между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги

26 февраля 2019 17:17
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Новости Беларуси. О главном спортивном событии этого дня. Им обещает стать первый матч своеобразного белорусского дерби «Динамо-Минск» – сборная клубов экстралиги чемпионата страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На льду «Минск-Арены» состоится поединок между «зубрами» и командой, сформированной на основе минской «Юности».

За баталиями следит корреспондент Евгений Поболовец.

Александр Лукашенко посетил матч между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги-1

Александр Лукашенко посетил матч между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги-3

Александр Лукашенко посетил матч между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги-5

Евгений Поболовец, СТВ:
В первые в истории белорусского хоккея минское «Динамо» встречается со сборной игроков из экстралиги. На трибунах – порядка 13-14 тысяч зрителей. На матч приехал Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко посетил матч между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги-8

Роман Стронгин, начальник управления маркетинга и связей с общественностью ХК «Динамо-Минск»:
Сейчас особенно важно перед чемпионатом мира в Астане посмотреть кандидатов дополнительно из Экстралиги. Впереди еще будет плей-офф. То есть просмотр сегодня, в течение этой серии – еще не последний этап. Тем не менее, каждая возможность посмотреть и оценить кандидатов бесценна.

Какие эмоции были у болельщиков накануне матча – смотрите в видеоинформации.

Александр Лукашенко посетил матч между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги-11

Александр Лукашенко посетил матч между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги-13

Александр Лукашенко посетил матч между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги-15

Александр Лукашенко посетил матч между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги-17

Александр Лукашенко посетил матч между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги-19

Александр Лукашенко посетил матч между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги-21

# Хоккей Беларуси # Евгений Поболовец # Фотофакт

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