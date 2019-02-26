Александр Лукашенко посетил матч между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги

Новости Беларуси. О главном спортивном событии этого дня. Им обещает стать первый матч своеобразного белорусского дерби «Динамо-Минск» – сборная клубов экстралиги чемпионата страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На льду «Минск-Арены» состоится поединок между «зубрами» и командой, сформированной на основе минской «Юности».

Евгений Поболовец, СТВ: В первые в истории белорусского хоккея минское «Динамо» встречается со сборной игроков из экстралиги. На трибунах – порядка 13-14 тысяч зрителей. На матч приехал Президент Александр Лукашенко.

Роман Стронгин, начальник управления маркетинга и связей с общественностью ХК «Динамо-Минск»:

Сейчас особенно важно перед чемпионатом мира в Астане посмотреть кандидатов дополнительно из Экстралиги. Впереди еще будет плей-офф. То есть просмотр сегодня, в течение этой серии – еще не последний этап. Тем не менее, каждая возможность посмотреть и оценить кандидатов бесценна.