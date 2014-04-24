Сборная Казахстана по хоккею на Чемпионате мира 2014

Казахастан – нечастный гость в высшем обществе чемпионатов мира. Впервые пробиться в элиту мирового хоккея этой стране удалось в 1998 году. Тогда же сборная дебютировала на Олимпийских играх в Нагано, где одержала сенсационную победу над словаками – 4:3, и попала в четвертьфинал. Это достижение остаётся наивысшим в истории.

Спустя восемь лет «барсы» приняли участие в туринской Олимпиаде, где стали девятыми. Что касается чемпионатов мира, то здесь лучший результат – 12-е место, добытое в 2005 году в Австрии.

Основу сборной Казахстана составляют игроки двух команд – астанинского «Барыса», выступающего в КХЛ, и усть-каменогорского «Казцинк-Торпедо», бороздящего просторы ВХЛ. Причем второй из упомянутых клубов является стабильным поставщиком казахских хоккеистов на мировой рынок.

Многие воспитанники усть-каменогорской школы, которую ещё в советские времена прозвали «хоккейной кузницей», достигли больших высот в спорте. Так, например, именно здесь, на востоке Казахстана, делал свои первые шаги в жизни и на льду Евгений Набоков – один из лучших вратарей НХЛ последнего времени. В 2008 году он стал чемпионом мира в составе сборной России, с ней же выступал на двух Олимпиадах – в Турине и Ванкувере. Но немногие знают, что международная карьера Евгения начиналась с казахской национальной команды. В 1994-м он защищал её ворота на мировом чемпионате в дивизионе С1, где «барсы» финишировали четвёртыми.

Впрочем, случай Набокова не уникален. Подавляющее большинство игроков сборной Казахстана – этнические русские. На их фоне весьма колоритно смотрится самый что ни на есть казахский казах, форвард Барыса Талгат Жайлауов. Любовь фанатов к нему настолько сильна, что порой Талгат в прямом смысле страдает от её переизбытка. Месяц назад, когда Барыс всухую разобрался в первом раунде плей-оф с «Автомобилистом», болельщики на радостях стали подбрасывать нападающего в воздух. Но не рассчитали свои силы и уронили Жайлауова на землю, из-за чего тот получил сотрясение мозга и не смог помочь «Барысу» во втором раунде плей-оф.

К планетарному форуму в Минске Талгат должен восстановиться. Этот турнир станет всего седьмой пробой сил казахов в элите. Прошлый визит в гости к сильным мира сего в 2012 году ничем хорошим для «желто-синих» не завершился. Мало того, что они заняли последнее, 16-е место и пошли на понижение в классе, так ещё и получили на групповой стадии две чувствительные оплеухи от канадцев – 0:8, и американцев – 0:10. Поражение от «янки» вообще стало самым крупным в истории сборной Казахстана.

На том же чемпионате-2012 состоялось последнее рандеву «барсов» с белорусской командой. В упорном противостоянии наши хоккеисты одержали победу 3:2, которая стала для них единственной на провальном мировом форуме. На домашнем первенстве подопечным Глена Хэнлона вновь суждено сыграть с Казахстаном. «Минск-Арена» станет свидетелем этого матча 11 мая.