Сборная Латвии по хоккею на Чемпионате мира 2014

Сборная Латвии никогда не ходила в фаворитах хоккейных баталий. Во время недавней Олимпиады в Сочи, к примеру, на нее никто из специалистов не ставил. Однако серая мышка в итоге вышла в плей-офф, где в четвертьфинале изрядно потрепала нервную систему не кому-нибудь, а самим родоначальникам хоккея – канадцам.

Кстати, именно кленовые листья 80 лет назад нанесли прибалтам самое сокрушительное поражение в их истории – 0:14! Впрочем, латыши тоже умеют забивать. В официальном матче с израильтянами они забросили 32 безответные шайбы.

На крупных соревнованиях команда Латвии дебютировала в 1932-ом году. Тогда на канувшем нынче в Лету чемпионате Европы она стала предпоследней, 8-ой. Лучшее же достижение – четвертьфинал. Такого результата на чемпионатах мира хоккеисты добивались четырежды, и еще раз на Олимпиаде в Сочи. К слову, в высшем хоккейном свете латыши постоянно играют с 1997-го года.

Что касается недавних зимних Игр, то они запомнятся не только выдающимся итогом, но и скандальной допинговой историей, которая грозит перечеркнуть все февральские ледовые подвиги. В компанию к проштрафившемуся Виталию Павлову, чья вина полностью доказана, может попасть кто-то из его соотечественников. В этом случае сборную ждет аннулирование результатов хоккейного турнира.

Костяк сборной нынешнего образца, естественно, состоит из игроков флагмана латвийского хоккея – рижского «Динамо». Многие исполнители пробовали силы в главной лиге планеты – НХЛ. Однако прижиться за океаном им не удалось. Кроме того, 7 человек из олимпийского состава в свое время выступали за белорусские клубы. Кстати, именно наш чемпионат во многом способствовал прогрессу латвийского хоккея. Долгое время заграничные клубы участвовали в открытом чемпионате Беларуси, набираясь опыта и оттачивая свое мастерство.

Наиболее известным в хоккейном мире латышом является капитан сборной – Сандис Озолиньш. В одном из сезонов, играя за «Колорадо Эвеланш», ветеран едва не получил награду как лучший защитник лиги. Тогда он стал вторым по результативности в своем амплуа. В Сочи именитого хоккеиста удостоили роли знаменосца. Однако без темных пятен в карьере не обошлось. В 2006-ом Озолиньш был арестован за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и добровольно лечился от алкогольной и наркотической зависимости.

Неофициальный титул наиболее одаренного новичка закрепился за Земгусом Гиргенсонсом, которому в январе исполнилось 20 лет. Ему прочат большое НХЛовское будущее. Прошедший сезон стал первым для латвийца в сильнейшей лиге мира. Так уж получилось, что Гиргенсонс провел его в «Баффало Сэйбрз», той самой команде, которой руководит тренер сборной Латвии Тэд Нолан.

Наши балтийские соседи ни разу не вылетали из элиты с 1997-го года, впрочем и больших результатов в сильнейшем дивизионе не добивались. Посмотрим, как сложится для сборной Латвии минский чемпионат мира.