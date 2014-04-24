Сборная Германии по хоккею на Чемпионате мира 2014

Дебют немецкой национальной сборной в официальных матчах состоялся ещё во времена так называемой «Кайзеровской Германии». Случилось это больше века назад в 1910-ом году. Тогда впервые состоялся чемпионат Европы, со смешным по современным меркам количествам участников. Разыграть титул сильнейшей ледовой дружины континента собрались только... 4 сборные. Вот уж и вправду, не попасть на пьедестал было тяжелее, чем на его взобраться. В итоге немцы финишировали вторыми. Единственную победу они одержали над швейцарцами. Зато какую — 9:1. Кстати, до середины 30-х годов представители Германии были одними из сильнейших в Европе.

После 2-ой Мировой войны, что естественно, параллельно существовали 2 сборные: ФРГ и ГДР. Почти полувековой отрезок стал более успешным для западногерманской команды, которая дважды поднималась на пьедестал международных соревнований.

Как и у всех дружин, в исторической вехе немцев есть моменты, о которых поскорее хочется забыть. К примеру, поражение от норвежцев на позапрошлом чемпионате мира. Тогда Бундестим уступили 4:12! Долго игрокам будут припоминать и пролет мимо Сочинской олимпиады. Причем, квалификация игралась как раз в Германии, а сборная оказалась за бортом главного зимнего турнира 4-летия впервые в истории. Не красит дружину и 15-е место по итогам чемпионата мира 2009.

Из достижений, безусловно, следует упомянуть полуфинал мирового первенства 2010-го и 4-ю итоговую позицию в реестре. Спустя год немцы стали 7-ми, сенсационно выиграв на предварительном этапе все матчи.

Что касается отдельных исполнителей, то выделить стоит, в первую очередь, капитана Марцеля Гоча. Один из самых известных игроков с 2003 года выступает в НХЛ. За это время его имя фигурировало в заявках на более чем полтысячи матчей.

В Германии поддерживают моду на канадских тренеров. С прошлого года у штурвала сборной находится Пэт Кортина, под руководством которого предыдущий чемпионат мира закончился для неё на стадии группового этапа. В февральском рейтинге Международной федерации хоккея Германия расположилась на 11-ой позиции, уступив место в десятке успешно съездившим на сочинскую Олимпиаду латышам.