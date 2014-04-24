Сборная России по хоккею на Чемпионате мира 2014

«Красная машина» - так когда-то называли хоккейную сборную СССР, которая за 40 лет своего существования умудрилась привезти золотые награды с 22 чемпионатов мира и 7 Олимпийских игр. По наследству это прозвище перешло и к современной сборной России, но мощность мотора у этой машины явно поменьше.



Несмотря на наличие многочисленных хоккейных гениев, равных по таланту Третьяку с Харламовым и играющим в Национальной хоккейной лиге, рекордные результаты времен Союза могут россиянам только сниться.



Олимпийские игры всё ещё остаются непокорённой вершиной для наших восточных соседей с тех пор, как советский герб на их игровых свитерах сменился двуглавым орлом. После серебра в Нагано и бронзы в Солт-лейк-сити амбициозная российская команда жаждала золота. Болельщики рассчитывали, что эта цель будет наконец достигнута на Играх в Сочи. Но итоговый результат россиян на домашней Олимпиаде иначе как провальным назвать трудно. В кои-то веки собрав в одну команду всех своих звёзд НХЛ, хозяева льда так и не сподобились обыграть на олимпийском турнире ни одну сборную из первой восьмерки рейтинга ИИХФ.



Такое выступление стоило должности главного тренера Зинэтуле Билялетдинову, который работал с командой на протяжении почти трёх лет.



На минский чемпионат мира «красную машину» повезёт бывший тренер московского «Динамо» Олег Знарок. Под его началом россияне попытаются реабилитироваться за сочинский провал, а заодно и за неубедительный сход с дистанции на прошлом мировом первенстве. Тогда россияне успешно выступили на групповом этапе, заняв в своём октете первое место, но в первой же игре плей-оф с американцами были нещадно биты со счётом 3:8.



Это поражение стало самым крупным для России на чемпионатах мира. Ниже сборная этой страны опускалась только на заре своего существования, в 1993 году, когда уступила словакам 1:9.



К слову, в Минске наши соседи сыграют с американцами на предварительном этапе, что даёт им прекрасную возможность поквитаться не только за прошлогодний разгром, но и за обидное поражение по буллитам в Сочи.



Костяк сборной России в Минске составят игроки КХЛ. Звёзды Национальной хоккейной лиги, в том числе нападающие Малкин и Овечкин, входящие в ТОП-10 самых высокооплачиваемых российских спортсменов по версии Forbes, наверняка останутся за океаном и будут помогать своим клубам бороться за Кубок Стэнли.



Основного голкипера «красной машины» и «Колорадо Эвеланш» Семена Варламова минская публика воочию тоже не увидит. Интерес к его личности сильно возрос после того, как американская полиция арестовала Семёна по обвинению в избиении своей подруги, модели Елены Вавринюк. И хоть вскоре обвинения были с него сняты, осадочек, как говорится, остался.



Впрочем, даже без упомянутых хоккеистов наши соседи будут считаться одними из фаворитов майского турнира. В Минске они поборются за свое пятое золото на чемпионате мира в суверенной истории. Предыдущие четыре были завоёваны в 1993, 2008, 2009 и 2012 годах. Одним из соперников россиян на групповой стадии предстоящего тунира будет и команда Беларуси. Матч состоится на Минск-Арене 20 мая.