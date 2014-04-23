Детская хоккейная команда «Динамо-Минск» заняла 4 место на Международном турнире «Кубок Газпром нефти»

Новости Беларуси. Международный кубок детских команд КХЛ «Газпром нефти» завершился. Соревнования прошли на самом высоком уровне: турнир принимала главная ледовая арена Минска, обслуживали матчи профессиональные судьи.

Всего в Минск прибыло 11 команд группы «Запад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь на турнире «Кубок Газпром нефти» представляло минское «Динамо». На завершительном этапе оно сразилось с Ярославским «Локомотивом» и завоевало почетное 4 место.

В финал Кубка пробились московские клубы «Динамо» и ЦСКА. «Чижовка-арена» еще раз доказала: она готова принять международных гостей.

Александр Дыбан, председатель организационного комитета Международного турнира детских хоккейных команд КХЛ «Кубок Газпром нефти»:

Две арены современные («Чижовка-Арена», «Минск-Арена») в отличном состоянии, все технически готово. Важен уже вопрос, связанный с организацией, с людьми. Но тот уровень, ресурс, который привлечен для обеспечения, очень высокий.

Владислав Гаврилов, игрок детской хоккейной команды КХЛ «Локомотив» (Россия):

«Чижовка-Арена» очень большая, раздевалки здесь очень хорошие. Играть очень удобно. На некоторых аренах коньки выскальзывают на льду. Все хорошо, мне здесь очень нравится. Минск красивый город.

Егор Наумов, игрок детской хоккейной команды КХЛ «Локомотив» (Россия):

Я в Минске в первый раз, в первый раз на большой арене. Хотел бы посетить чемпионат мира по хоккею.