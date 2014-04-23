В новом проекте СТВ «Что с нами делает хоккей?» белорусские артисты перепоют известные хиты 16 стран-участниц чемпионата мира

Новости Беларуси. «Что с нами делает хоккей?» подскажет СТВ. За 16 дней до чемпионата мира в павильонах киностудии «Беларусьфильм» наш телеканал ведет съемки нового шоу. На огромной хоккейной площадке сойдутся популярные ведущие, журналисты и артисты... Специально для своих зрителей они узнали все о популярной игре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буквально через 2 недели Минск встретит гостей со всего мира. Поддержать приближающийся чемпионат мира по хоккею решило и «Столичное телевидение». Новый проект в полной мере окунет телезрителя в атмосферу предстоящей «большой игры». Например, белорусские артисты перепоют известные хиты 16 стран-участниц чемпионата.

Инна Афанасьева, заслуженная артистка РБ:

Мы бы хотели, конечно, представить свою родную страну - Беларусь, а вообще мы представляем Швецию.

Искуи Абалян, певица:

Мы перепеваем известный хит группы ABBA. У нас не стоит задача быть похожими…

Инна Афанасьева:

У нас задача представить страну красиво!

Группа «Тяни-Толкай» выступит в достаточно необычных образах: военная форма и клюшки в руках. В жизни ребята - ярые хоккейные болельщики.

Павел Клышевский, участники группы «Тяни-Толкай»:

Много было съемок в военной форме, много съемок было с клюшакми, со спортивным инвентарем, но все вместе объединить впервые пришлось.

Павел Тараймович, участники группы «Тяни-Толкай»:

Зато повод есть какой — чемпионат мира по хоккею в Минске, поэтому все объединилось в этом проекте и в этой нашей песне.

Ожидают телезрителей яркие хореографические постановки. Танцы с клюшками и на коньках – такое увидишь не каждый день!

Роман Ковалев, хореограф:

Специльно для телеканала СТВ «Что с нами делает хоккей» был сделан ряд номеров.

Вероника Кондратюк, СТВ:

Удивит проект и необычным антуражем! Сцена полностью повторяет хоккейное поле, массовка превратилась в болельщиков и заняла свои места на трибунах! Флаги, шапки и свистульки – большинство с национальной символикой! Одним словом, мы болеем за Беларусь!

Внимание привлекают и светодинамические декорации. Художественный замысел – воплотить на съемочной площадке настоящую ледовую арену.

На сцене встречать гостей будут телеведущий программы «Утро. Студия хорошего настроения» Юрий Царев и ведущая «Столичных подробностей» и «Большого завтра» Ирина Хануник-Ромбальская. По совместительству им посчастливилось побывать ещё и в роли сценаристов, поэтому теперь о хоккее они знают все и даже больше!

Ирина Хануник-Ромбальская, телеведущая:

Мы знаем и как наш президент играет в хоккей, и какие семьи у наших знаменитых хоккеистов, и какие у них очаровательные дети, и как вообще повлиял хоккей на всю жизнь беларусов.

Юрий Царев, телеведущий:

В этом проекте мы - обычные классические ведущие, это в целом. Но у нас еще будет очень замечательный бэкситэйдж. Это будут такие трюки, которые мы приготовили для телезрителей. Я думаю, что это стоит просто увидеть, но не рассказывать об этом.

Не остались в стороне журналисты и ведущие СТВ. Между концертными номерами они представят спортивный хит-парад.

Увидеть телевизионную версию проекта можно будет буквально накануне чемпионата мира по хоккею. Всего на экраны выйдет 3 грандиозных концерта.