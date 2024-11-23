Определились финалисты Кубка Беларуси по баскетболу среди мужских команд

В Могилеве стартовал «Финал четырех» Кубка Беларуси по баскетболу среди мужских команд. Сегодня определились финалисты соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За главный приз турнира поспорят баскетболисты «Гродно-93» и команда «Минск». В первом полуфинале гродненская дружина в напряженном поединке одолела витебский «Рубон» со счетом 82:68. Во втором полуфинальном матче сошлись обладатель трофея, могилевский «Борисфен» и чемпион страны, «Минск». В этой дуэли сильней оказались представители столицы – обладатель Кубка страны станет известен завтра, а проигравшие команды – «Рубон» и «Борисфен» – сыграют в матче за 3 место.