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Сборная Беларуси завоевала бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону в Раубичах

21 февраля 2019 20:01
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Новости Беларуси. Европейская элита биатлона в центре Европы. 21 февраля на чемпионате Европы в Раубичах закончилась смешанная эстафета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сборная Беларуси завоевала бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону в Раубичах-1

И наши спортсмены опять с медалью: белорусы финишировали третьими. На дистанции был квартет в составе Динары Алимбековой, Анны Солы, Романа Елетнова и Сергея Бочарникова. Золото досталось команде Швеции, серебро – у биатлонистов ФРГ.

ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Смешанную эстафету выиграли шведы, у белорусов – бронза. Текстовый онлайн

Сборная Беларуси завоевала бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону в Раубичах-4

Сборная Беларуси завоевала бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону в Раубичах-6

Сборная Беларуси завоевала бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону в Раубичах-8

Сборная Беларуси завоевала бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону в Раубичах-10

Сборная Беларуси завоевала бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону в Раубичах-12

Сборная Беларуси завоевала бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону в Раубичах-14

Сборная Беларуси завоевала бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону в Раубичах-16

Сборная Беларуси завоевала бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону в Раубичах-18

# Биатлон # Фотофакт

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