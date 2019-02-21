Сборная Беларуси завоевала бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону в Раубичах

Новости Беларуси. Европейская элита биатлона в центре Европы. 21 февраля на чемпионате Европы в Раубичах закончилась смешанная эстафета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И наши спортсмены опять с медалью: белорусы финишировали третьими. На дистанции был квартет в составе Динары Алимбековой, Анны Солы, Романа Елетнова и Сергея Бочарникова. Золото досталось команде Швеции, серебро – у биатлонистов ФРГ.