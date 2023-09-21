«Цель одна – выступать, соревноваться». В Стайках проходят сразу 3 старта по тяжёлой атлетике

Новости Беларуси. Кубок Беларуси по тяжелой атлетике, первенство страны до 23 лет и открытые соревнования на призы федерации – сразу три старта проходят на одном помосте в спортивном комплексе «Стайки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На награды претендуют около 200 участников, в числе которых и гости – Сборная России. Участники демонстрируют довольно плотную конкуренцию и поднимают килограммы, сопоставимые с результатами на европейских форумах. Наша Евгения Кондрашева в категории до 64 кг установила новый национальный рекорд в рывке – 85 килограмм. В четверг, 21 сентября, на трех турнирам тяжелоатлеты разыграли 18 комплектов наград.

Дмитрий Богук, главный судья соревнований:

Цель этих соревнований – определить списочный состав на следующий год, на будущее. Просмотреть перспективных спортсменов. Если сравнивать результаты чемпионата Европы по молодежи и первенство Республики Беларусь, то мы можем сказать, что наши атлеты смотрелись достойно. Тем более те, которые заняли призовые места на наших соревнованиях. Их килограммы, поднятые там, были бы – призовое – шестое место.

Рим Сиразетдинов, старший тренер юниорской сборной России по тяжелой атлетике:

Мы не первый год уже приезжаем. Цель одна – выступать, соревноваться. Белорусская тяжелая атлетика сильная с советских времен еще. Потому приехали, потому что пока временно нас никуда не допускают. И вот мы выступаем между нашими странами, дружественными. И нам нравится у вас.