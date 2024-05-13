Сборная Беларуси U15 обыграла команду Молдовы на турнире развития УЕФА

Юношеская сборная Беларуси до 15 лет по футболу завершила выступление на турнире развития, который принимал Ереван. В заключительном поединке наши ребята встречались с командой Молдовы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Юношеская сборная Беларуси до 15 лет по футболу завершила выступление на турнире развития, который принимал Ереван. В заключительном поединке наши ребята встречались с командой Молдовы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Дружина Юрия Мархеля праздновали викторию над своим оппонентом. На 68-й минуте Александр Тишук откликнулся на прострел партнера в штрафной и вывел белорусов вперед. А на 85-й минуте в контратаке результативно сыграл Анатолий Ясточкин. Таким образом, сборная Беларуси победила команду Молдовы со счетом 2:0.