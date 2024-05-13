Саснович завершила выступление на теннисном турнире категории 125 в Париже

В стартовом раунде белоруска потерпела поражение от Кэти Волынец. Первую партию выиграла американка со счетом 7:5, во втором сете она также была сильнее – 6:3. Следующим турниром для Александры Саснович станет Открытый чемпионат Франции, где ей впервые за долгое время придется стартовать с квалификации.