Волейбол. Солигорский «Шахтёр» обошёл «Энергию» в матче мужского ЧБ

«Шахтер» и «Энергия» продолжают борьбу за золото мужского чемпионата страны по волейболу. Сегодня, 13 мая, в Гомеле команда Романа Аплевича принимала солигорчан, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Шахтер» и «Энергия» продолжают борьбу за золото мужского чемпионата страны по волейболу. Сегодня, 13 мая, в Гомеле команда Романа Аплевича принимала солигорчан, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Родные стены «Энергии» не помогли. Местная дружина уступила «горнякам» – 0:3. Счет по партиям – 21:25, 17:25, 11:25. В золотой серии «Шахтер» вышел вперед – 2:1. Финальное противостояние продлится до трех побед одной из команд.