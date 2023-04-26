Сборная Беларуси U-18 одержала вторую победу в рамках финального турнира российской юниорской лиги

Сборная Беларуси по хоккею, укомплектованная спортсменами до 18 лет, одержала вторую победу в рамках финального турнира российской юниорской лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Утром 26 апреля наши парни смогли крупно обыграть соперников из команды «Динамо-Юниор» – 9:2. Следующий матч земляки проведут против сверстников из ЦСКА. Отметим, в рамках данного турнира выступает и другая белорусская команда «Пинские Ястребы». Они результатами похвастаться не могут. В двух стартовых дуэлях дружина потерпела поражение.